07 декабря 2023

В Москве проверят материалы дела об убийстве челябинского подростка мигрантами

© Служба новостей «URA.RU»
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Зак собрание. Челябинск., следственный комитет, папка
Материалы дела проверит Главное следственное управление СК РФ Фото:

Сотрудники Главного следственного управления СК РФ (Москва) проверят материалы дела об убийстве подростка мигрантами в Челябинске. Как сообщает пресс-служба центрального аппарата ведомства, глава СК РФ Александр Бастрыкин ждет от и. о. руководителя регионального следкома Алексея Колбасина доклад о ходе расследования.

«Бастрыкин затребовал у и. о. руководителя СУ СКР по Челябинской области Алексея Колбасина доклад по указанным уголовным делам. Кроме того, глава ведомства поручил Главному следственному управлению СК РФ проверить материалы уголовных дел и принятые в ходе их расследования процессуальные решения», — сообщает пресс-служба СК РФ.

Там отметили, что в челябинском управлении СКР в настоящее время возбуждено и расследуется уголовное дело по факту убийства и хулиганства. Расследование поставлено на контроль.

Бастрыкин продолжает следить за ходом расследования дела. Ранее его возмутило, что одного из мигрантов отпустили под домашний арест. Это было сделано в связи с переквалификацией дело на менее тяжкое.

Всего по делу об убийстве проходило 11 человек. Трое из них в настоящий момент находятся в розыске. Оставшимся восьмерым были предъявлены обвинения в убийстве. В ходе следствия выяснилось, что один из них, Махмасаид Азизов, не причастен к расправе над школьником. Однако следователи выяснили, что он причастен к ограблению другого школьника. Он отнял у него телефон и деньги. Дело по факту грабежа было направлено в суд и прекращено из-за примирения сторон.

Убийство школьника произошло в начале апреля. Конфликт начался в социальных сетях. По итогу две компании встретились, чтобы выяснить отношения. В ходе драки школьник получил несколько ударов ножом и скончался до приезда скорой. Из всех задержанных мигрантов лишь один частично признался в убийстве. Накануне шестерым из них продлили срок содержания под стражей. Еще одного отпустили под домашний арест.

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Сотрудники Главного следственного управления СК РФ (Москва) проверят материалы дела об убийстве подростка мигрантами в Челябинске. Как сообщает пресс-служба центрального аппарата ведомства, глава СК РФ Александр Бастрыкин ждет от и. о. руководителя регионального следкома Алексея Колбасина доклад о ходе расследования. «Бастрыкин затребовал у и. о. руководителя СУ СКР по Челябинской области Алексея Колбасина доклад по указанным уголовным делам. Кроме того, глава ведомства поручил Главному следственному управлению СК РФ проверить материалы уголовных дел и принятые в ходе их расследования процессуальные решения», — сообщает пресс-служба СК РФ. Там отметили, что в челябинском управлении СКР в настоящее время возбуждено и расследуется уголовное дело по факту убийства и хулиганства. Расследование поставлено на контроль. Бастрыкин продолжает следить за ходом расследования дела. Ранее его возмутило, что одного из мигрантов отпустили под домашний арест. Это было сделано в связи с переквалификацией дело на менее тяжкое. Всего по делу об убийстве проходило 11 человек. Трое из них в настоящий момент находятся в розыске. Оставшимся восьмерым были предъявлены обвинения в убийстве. В ходе следствия выяснилось, что один из них, Махмасаид Азизов, не причастен к расправе над школьником. Однако следователи выяснили, что он причастен к ограблению другого школьника. Он отнял у него телефон и деньги. Дело по факту грабежа было направлено в суд и прекращено из-за примирения сторон. Убийство школьника произошло в начале апреля. Конфликт начался в социальных сетях. По итогу две компании встретились, чтобы выяснить отношения. В ходе драки школьник получил несколько ударов ножом и скончался до приезда скорой. Из всех задержанных мигрантов лишь один частично признался в убийстве. Накануне шестерым из них продлили срок содержания под стражей. Еще одного отпустили под домашний арест.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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