В Москве проверят материалы дела об убийстве челябинского подростка мигрантами

08 декабря 2023 в 12:18 Размер текста - 17 +

Материалы дела проверит Главное следственное управление СК РФ Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Сотрудники Главного следственного управления СК РФ (Москва) проверят материалы дела об убийстве подростка мигрантами в Челябинске. Как сообщает пресс-служба центрального аппарата ведомства, глава СК РФ Александр Бастрыкин ждет от и. о. руководителя регионального следкома Алексея Колбасина доклад о ходе расследования. «Бастрыкин затребовал у и. о. руководителя СУ СКР по Челябинской области Алексея Колбасина доклад по указанным уголовным делам. Кроме того, глава ведомства поручил Главному следственному управлению СК РФ проверить материалы уголовных дел и принятые в ходе их расследования процессуальные решения», — сообщает пресс-служба СК РФ. Там отметили, что в челябинском управлении СКР в настоящее время возбуждено и расследуется уголовное дело по факту убийства и хулиганства. Расследование поставлено на контроль. Бастрыкин продолжает следить за ходом расследования дела. Ранее его возмутило, что одного из мигрантов отпустили под домашний арест. Это было сделано в связи с переквалификацией дело на менее тяжкое. Всего по делу об убийстве проходило 11 человек. Трое из них в настоящий момент находятся в розыске. Оставшимся восьмерым были предъявлены обвинения в убийстве. В ходе следствия выяснилось, что один из них, Махмасаид Азизов, не причастен к расправе над школьником. Однако следователи выяснили, что он причастен к ограблению другого школьника. Он отнял у него телефон и деньги. Дело по факту грабежа было направлено в суд и прекращено из-за примирения сторон. Убийство школьника произошло в начале апреля. Конфликт начался в социальных сетях. По итогу две компании встретились, чтобы выяснить отношения. В ходе драки школьник получил несколько ударов ножом и скончался до приезда скорой. Из всех задержанных мигрантов лишь один частично признался в убийстве. Накануне шестерым из них продлили срок содержания под стражей. Еще одного отпустили под домашний арест. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Сотрудники Главного следственного управления СК РФ (Москва) проверят материалы дела об убийстве подростка мигрантами в Челябинске. Как сообщает пресс-служба центрального аппарата ведомства, глава СК РФ Александр Бастрыкин ждет от и. о. руководителя регионального следкома Алексея Колбасина доклад о ходе расследования. «Бастрыкин затребовал у и. о. руководителя СУ СКР по Челябинской области Алексея Колбасина доклад по указанным уголовным делам. Кроме того, глава ведомства поручил Главному следственному управлению СК РФ проверить материалы уголовных дел и принятые в ходе их расследования процессуальные решения», — сообщает пресс-служба СК РФ. Там отметили, что в челябинском управлении СКР в настоящее время возбуждено и расследуется уголовное дело по факту убийства и хулиганства. Расследование поставлено на контроль. Бастрыкин продолжает следить за ходом расследования дела. Ранее его возмутило, что одного из мигрантов отпустили под домашний арест. Это было сделано в связи с переквалификацией дело на менее тяжкое. Всего по делу об убийстве проходило 11 человек. Трое из них в настоящий момент находятся в розыске. Оставшимся восьмерым были предъявлены обвинения в убийстве. В ходе следствия выяснилось, что один из них, Махмасаид Азизов, не причастен к расправе над школьником. Однако следователи выяснили, что он причастен к ограблению другого школьника. Он отнял у него телефон и деньги. Дело по факту грабежа было направлено в суд и прекращено из-за примирения сторон. Убийство школьника произошло в начале апреля. Конфликт начался в социальных сетях. По итогу две компании встретились, чтобы выяснить отношения. В ходе драки школьник получил несколько ударов ножом и скончался до приезда скорой. Из всех задержанных мигрантов лишь один частично признался в убийстве. Накануне шестерым из них продлили срок содержания под стражей. Еще одного отпустили под домашний арест.