В Москве проверят материалы дела об убийстве челябинского подростка мигрантами

Сотрудники Главного следственного управления СК РФ (Москва) проверят материалы дела об убийстве подростка мигрантами в Челябинске. Как сообщает пресс-служба центрального аппарата ведомства, глава СК РФ Александр Бастрыкин ждет от и. о. руководителя регионального следкома Алексея Колбасина доклад о ходе расследования.
«Бастрыкин затребовал у и. о. руководителя СУ СКР по Челябинской области Алексея Колбасина доклад по указанным уголовным делам. Кроме того, глава ведомства поручил Главному следственному управлению СК РФ проверить материалы уголовных дел и принятые в ходе их расследования процессуальные решения», — сообщает пресс-служба СК РФ.
Там отметили, что в челябинском управлении СКР в настоящее время возбуждено и расследуется уголовное дело по факту убийства и хулиганства. Расследование поставлено на контроль.
Бастрыкин продолжает следить за ходом расследования дела. Ранее его возмутило, что одного из мигрантов отпустили под домашний арест. Это было сделано в связи с переквалификацией дело на менее тяжкое.
Всего по делу об убийстве проходило 11 человек. Трое из них в настоящий момент находятся в розыске. Оставшимся восьмерым были предъявлены обвинения в убийстве. В ходе следствия выяснилось, что один из них, Махмасаид Азизов, не причастен к расправе над школьником. Однако следователи выяснили, что он причастен к ограблению другого школьника. Он отнял у него телефон и деньги. Дело по факту грабежа было направлено в суд и прекращено из-за примирения сторон.
Убийство школьника произошло в начале апреля. Конфликт начался в социальных сетях. По итогу две компании встретились, чтобы выяснить отношения. В ходе драки школьник получил несколько ударов ножом и скончался до приезда скорой. Из всех задержанных мигрантов лишь один частично признался в убийстве. Накануне шестерым из них продлили срок содержания под стражей. Еще одного отпустили под домашний арест.
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