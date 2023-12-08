Прокуратура обязала свердловский «Мариинский прииск» очистить сточные воды

09 декабря 2023 в 02:10 Размер текста - 17 +

Ранее прокуратура уличила «Мариинский прииск» в загрязнении ручья Старка Фото: Илья Московец © URA.RU Свердловская природоохранная прокуратура через суд обязала «Мариинский прииск» (входит в ООО «РТ-Капитал» госкорпорации «Ростех») обеспечить нормативную степень отчистки сточных вод, сбрасываемых в ручей Старка. В ведомстве обвинили компанию в сбросе загрязняющих веществ в водоем, однако источник знакомый с ситуацией заявил URA.RU, что сброс сточных вод в ручей Старка не может никому навредить. «Ситуация сильно преувеличена. Ручей Старка никогда не использовался и не используется в качестве источника питьевой воды. Это наполовину пересохший водоем, который больше похож на болото. Сюда идут стоки чуть ли не со всей округи, не только с прииска. Сброс в него сточных вод даже теоретически никому не может навредить», — отметил источник, знакомый с ситуацией. В предприятии «Мариинский прииск» отметили, что полностью ограничить сбросы невозможно, так как вода накапливается за счет природных факторов, что может привести к затоплению Малышевского месторождения и повлечь за собой негативные последствия. В их числе — затопление поселка Малышева, дороги до Асбеста и загрязнение бассейна реки Рефт. Ранее прокуратура установила, что предприятие допускает сброс загрязняющих веществ в составе сточных вод с превышением концентрации: нефтепродуктов, сульфат-иона, бериллия, фторин-иона, марганца и химического потребления кислорода. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Свердловская природоохранная прокуратура через суд обязала «Мариинский прииск» (входит в ООО «РТ-Капитал» госкорпорации «Ростех») обеспечить нормативную степень отчистки сточных вод, сбрасываемых в ручей Старка. В ведомстве обвинили компанию в сбросе загрязняющих веществ в водоем, однако источник знакомый с ситуацией заявил URA.RU, что сброс сточных вод в ручей Старка не может никому навредить. «Ситуация сильно преувеличена. Ручей Старка никогда не использовался и не используется в качестве источника питьевой воды. Это наполовину пересохший водоем, который больше похож на болото. Сюда идут стоки чуть ли не со всей округи, не только с прииска. Сброс в него сточных вод даже теоретически никому не может навредить», — отметил источник, знакомый с ситуацией. В предприятии «Мариинский прииск» отметили, что полностью ограничить сбросы невозможно, так как вода накапливается за счет природных факторов, что может привести к затоплению Малышевского месторождения и повлечь за собой негативные последствия. В их числе — затопление поселка Малышева, дороги до Асбеста и загрязнение бассейна реки Рефт. Ранее прокуратура установила, что предприятие допускает сброс загрязняющих веществ в составе сточных вод с превышением концентрации: нефтепродуктов, сульфат-иона, бериллия, фторин-иона, марганца и химического потребления кислорода.