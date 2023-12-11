Тюменский промышленный гигант больше не будет печь хлеб

АО «Транснефть — Сибирь» продает пекарню и хлебный магазин в ХМАО

11 декабря 2023 в 15:18 Размер текста - 17 +

На продажу выставили пекарню, хлебный магазин и 1000 квадратных метров земли Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU Тюменское дочернее предприятие ПАО «Транснефть» избавляется от пекарни и хлебного магазина в Кондинском районе ХМАО. Об этом сообщается в карточке торгов на портале «Сбербанк АСТ». «Аукцион № SBR043-2312080015.5, объект торгов — реализация недвижимого имущества „Пекарня, магазин“, расположенного в пгт. Междуреченский ХМАО. Организатор торгов — АО „Транснефть — Сибирь“. Начальная стоимость — 4,04 млн рублей», — сообщает портал. Из приложенных к торгам документов известно, что здание магазина находится в «удовлетворительном» состоянии, но требует текущего ремонта. Помещение было построено в 1995 году, его площадь составляет 260 квадратных метров. Вместе с магазином продается и участок земли под ним. Площадь участка превышает 1000 квадратных метров. Ранее URA.RU рассказало о судебных разбирательствах тюменской дочки «Транснефти» со скандальной местной коммунальной компанией. Причиной споров стали долги за тепловую энергию.

Тюменское дочернее предприятие ПАО «Транснефть» избавляется от пекарни и хлебного магазина в Кондинском районе ХМАО. Об этом сообщается в карточке торгов на портале «Сбербанк АСТ». «Аукцион № SBR043-2312080015.5, объект торгов — реализация недвижимого имущества „Пекарня, магазин“, расположенного в пгт. Междуреченский ХМАО. Организатор торгов — АО „Транснефть — Сибирь“. Начальная стоимость — 4,04 млн рублей», — сообщает портал. Из приложенных к торгам документов известно, что здание магазина находится в «удовлетворительном» состоянии, но требует текущего ремонта. Помещение было построено в 1995 году, его площадь составляет 260 квадратных метров. Вместе с магазином продается и участок земли под ним. Площадь участка превышает 1000 квадратных метров. Ранее URA.RU рассказало о судебных разбирательствах тюменской дочки «Транснефти» со скандальной местной коммунальной компанией. Причиной споров стали долги за тепловую энергию.