Песков раскрыл, сколько времени уйдет у Путина на подготовку к «Итогам года»

Президент России Владимир Путин будет готовиться к прямой линии полтора дня, начиная с сегодня. Об этом рассказал представитель Кремля Дмитрий Песков во время общения с журналистами.
«Оставшуюся часть дня и целый день завтра Путин посвятит вопросам подготовки к намеченной на четверг смешанному формату «Итоги года с Владимиром Путиным», — рассказал Дмитрий Песков, его слова приводит корреспондент URA.RU.
Песков отметил, что на данный момент число вопросов превысило миллион. «Это прекрасный социологический срез для анализа того, какие проблемы наиболее остро воспринимаются гражданами», — сказал пресс-секретарь президента.
Прямая Линия с Путиным назначена на 14 декабря. Ранее Песков отмечал, что каждый поступивший вопрос от граждан будет решен.
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