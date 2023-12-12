Блогер Уланова, к которой подали сотни исков, собиралась улететь в ОАЭ

12 декабря 2023 в 16:32 Размер текста - 17 +

В Свердловский областной суд пришли пострадавшие клиенты Екатерины Улановой Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Блогер, основательница «Уланово-бюро» Екатерина Уланова, которую обвинили в мошенничестве, была задержана в екатеринбургском аэропорту Кольцово, когда собиралась улететь в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ). Это стало известно во время судебного заседания по избранию меры пресечения для блогерши, передает корреспондент URA.RU. То, что Уланову поймали в Кольцово, подтверждает ее намерение покинуть Россию, считают прокуроры. Если женщину и ее супруга Алексея Уланова не отправят в СИЗО, то они и дальше будут заниматься мошеннической деятельностью, уверяют силовики. При этом адвокат блогерши Владимир Кривоногов в суде сообщил, что Уланова во время следствия неоднократно покидала Россию. «Она всегда давала объяснения [своим отъездам], потому что всегда возвращалась», — отметил защитник. Улановой и ее мужу вменяют мошенничество в особо крупном размере. Полтысячи человек подали иски к ней. Прокуратура добивается, чтобы пару отправили в СИЗО. Днем 12 декабря Свердловский облсуд оставил Алексея Уланова на свободе, отказав силовикам.

Блогер, основательница «Уланово-бюро» Екатерина Уланова, которую обвинили в мошенничестве, была задержана в екатеринбургском аэропорту Кольцово, когда собиралась улететь в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ). Это стало известно во время судебного заседания по избранию меры пресечения для блогерши, передает корреспондент URA.RU. То, что Уланову поймали в Кольцово, подтверждает ее намерение покинуть Россию, считают прокуроры. Если женщину и ее супруга Алексея Уланова не отправят в СИЗО, то они и дальше будут заниматься мошеннической деятельностью, уверяют силовики. При этом адвокат блогерши Владимир Кривоногов в суде сообщил, что Уланова во время следствия неоднократно покидала Россию. «Она всегда давала объяснения [своим отъездам], потому что всегда возвращалась», — отметил защитник. Улановой и ее мужу вменяют мошенничество в особо крупном размере. Полтысячи человек подали иски к ней. Прокуратура добивается, чтобы пару отправили в СИЗО. Днем 12 декабря Свердловский облсуд оставил Алексея Уланова на свободе, отказав силовикам.