Блогер Уланова, к которой подали сотни исков, собиралась улететь в ОАЭ

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Суд по Улановой. Екатеринбург
В Свердловский областной суд пришли пострадавшие клиенты Екатерины Улановой Фото:

Блогер, основательница «Уланово-бюро» Екатерина Уланова, которую обвинили в мошенничестве, была задержана в екатеринбургском аэропорту Кольцово, когда собиралась улететь в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ). Это стало известно во время судебного заседания по избранию меры пресечения для блогерши, передает корреспондент URA.RU.

То, что Уланову поймали в Кольцово, подтверждает ее намерение покинуть Россию, считают прокуроры. Если женщину и ее супруга Алексея Уланова не отправят в СИЗО, то они и дальше будут заниматься мошеннической деятельностью, уверяют силовики.

При этом адвокат блогерши Владимир Кривоногов в суде сообщил, что Уланова во время следствия неоднократно покидала Россию. «Она всегда давала объяснения [своим отъездам], потому что всегда возвращалась», — отметил защитник.

Улановой и ее мужу вменяют мошенничество в особо крупном размере. Полтысячи человек подали иски к ней. Прокуратура добивается, чтобы пару отправили в СИЗО. Днем 12 декабря Свердловский облсуд оставил Алексея Уланова на свободе, отказав силовикам.

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Блогер, основательница «Уланово-бюро» Екатерина Уланова, которую обвинили в мошенничестве, была задержана в екатеринбургском аэропорту Кольцово, когда собиралась улететь в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ). Это стало известно во время судебного заседания по избранию меры пресечения для блогерши, передает корреспондент URA.RU. То, что Уланову поймали в Кольцово, подтверждает ее намерение покинуть Россию, считают прокуроры. Если женщину и ее супруга Алексея Уланова не отправят в СИЗО, то они и дальше будут заниматься мошеннической деятельностью, уверяют силовики. При этом адвокат блогерши Владимир Кривоногов в суде сообщил, что Уланова во время следствия неоднократно покидала Россию. «Она всегда давала объяснения [своим отъездам], потому что всегда возвращалась», — отметил защитник. Улановой и ее мужу вменяют мошенничество в особо крупном размере. Полтысячи человек подали иски к ней. Прокуратура добивается, чтобы пару отправили в СИЗО. Днем 12 декабря Свердловский облсуд оставил Алексея Уланова на свободе, отказав силовикам.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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