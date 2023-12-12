12 декабря 2023

В Перми аферисты рассылают сообщения с аккаунта статусного чиновника

Мошенники пишут сообщения с фейкового аккаунта министра Батмазова
© Служба новостей «URA.RU»
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Мошенники предупреждают о звонках сотрудника министерства Фото:

Пермякам стали приходить сообщения в мессенджере Telegram от имени министра территориальной безопасности Пермского края Виктора Батмазова. В пресс-службе ведомства сообщили, что это пишут мошенники.

«Сегодня жителям Пермского края и столицы региона в Telegram начали поступать сообщения от имени министра территориальной безопасности Виктора Батмазова. У Виктора Александровича есть личный официальный аккаунт только в социальной сети „ВКонтакте“», — рассказали в ведомстве.

Уточняется, что мошенники в сообщениях предупреждают пермяков о звонке сотрудника Министерства территориальной безопасности Пермского края. В ведомстве также отметили, что вся информация от имени Батмазова размещается только на сайте министерства и в его официальных аккаунтах Telegram, «ВКонтакте», «Одноклассники», «Яндекс Дзен» и видеохостинге «Rutube». Тех, кому мошенники пишут сообщения от имени министра, просят всю информацию уточнять по телефону: 8 (342) 217-72-90.

Мошенники пишут от имени министра уже не первый раз. Подобные случаи были в октябре 2023 года. Также аферисты представлялись мэром города Эдуардом Сосниным и первым замглавы администрации Перми Ольгой Андриановой.

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Пермякам стали приходить сообщения в мессенджере Telegram от имени министра территориальной безопасности Пермского края Виктора Батмазова. В пресс-службе ведомства сообщили, что это пишут мошенники. «Сегодня жителям Пермского края и столицы региона в Telegram начали поступать сообщения от имени министра территориальной безопасности Виктора Батмазова. У Виктора Александровича есть личный официальный аккаунт только в социальной сети „ВКонтакте“», — рассказали в ведомстве. Уточняется, что мошенники в сообщениях предупреждают пермяков о звонке сотрудника Министерства территориальной безопасности Пермского края. В ведомстве также отметили, что вся информация от имени Батмазова размещается только на сайте министерства и в его официальных аккаунтах Telegram, «ВКонтакте», «Одноклассники», «Яндекс Дзен» и видеохостинге «Rutube». Тех, кому мошенники пишут сообщения от имени министра, просят всю информацию уточнять по телефону: 8 (342) 217-72-90. Мошенники пишут от имени министра уже не первый раз. Подобные случаи были в октябре 2023 года. Также аферисты представлялись мэром города Эдуардом Сосниным и первым замглавы администрации Перми Ольгой Андриановой.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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