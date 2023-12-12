В Перми аферисты рассылают сообщения с аккаунта статусного чиновника

Пермякам стали приходить сообщения в мессенджере Telegram от имени министра территориальной безопасности Пермского края Виктора Батмазова. В пресс-службе ведомства сообщили, что это пишут мошенники.
«Сегодня жителям Пермского края и столицы региона в Telegram начали поступать сообщения от имени министра территориальной безопасности Виктора Батмазова. У Виктора Александровича есть личный официальный аккаунт только в социальной сети „ВКонтакте“», — рассказали в ведомстве.
Уточняется, что мошенники в сообщениях предупреждают пермяков о звонке сотрудника Министерства территориальной безопасности Пермского края. В ведомстве также отметили, что вся информация от имени Батмазова размещается только на сайте министерства и в его официальных аккаунтах Telegram, «ВКонтакте», «Одноклассники», «Яндекс Дзен» и видеохостинге «Rutube». Тех, кому мошенники пишут сообщения от имени министра, просят всю информацию уточнять по телефону: 8 (342) 217-72-90.
Мошенники пишут от имени министра уже не первый раз. Подобные случаи были в октябре 2023 года. Также аферисты представлялись мэром города Эдуардом Сосниным и первым замглавы администрации Перми Ольгой Андриановой.
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