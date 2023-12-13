Девять заводов Челябинской области станут поставщиками «Автоваза»

Девять предприятий из Челябинской области станут поставщиками комплектующих для «Автоваза». Об этом заявил генеральный директор АО «Автоваз» Максим Соколов на заседании челябинского отделения Союза машиностроителей России 13 декабря, — сообщает корреспондент URA.RU.
«В конце ноября на «Автовазе» прошел «День предприятий Челябинской области». Почти два десятка предприятий представили номенклатуру своей продукции. По результатам рассмотрения девять из них включены в перечень поставщиков «Автоваз», — сообщил Соколов.
При этом ряд заводов из Челябинской области уже сотрудничают с крупнейшим автопроизводителем страны. Так, магнитогорский металлургический комбинат поставляет листовой прокат для автомобильных кузовов.
Соколов отметил серьезную динамику как в выполнении государственного оборонного заказа, так и в производстве продукции гражданского назначения. Он поблагодарил региональное отделение Союза машиностроителей и руководство области за работу.
Так же 13 декабря Соколов встретился с губернатором региона Алексеем Текслером. Текслер заявил, что в последнее время предприятия области сделали большой шаг вперед в импортозамещении. Растет ассортимент производимой продукции, внедряются передовые разработки.
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