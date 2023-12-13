Вован из «Реальных пацанов» назвал три любимых места в Перми

Вован из «Реальных пацанов»: в Перми люблю гулять по Мотовилихе и набережной
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт. Екатеринбург, селиванов владимир, реальные пацаны
Актеру понравилось, как преобразился центр города Фото:

Актер Владимир Селиванов, известный по роли Вована в сериале «Реальные пацаны», рассказал о своих любимых местах в Перми. Локации были названы во время выступления артиста перед студентами Пермского государственного гуманитарно-педагогического университета.

«Когда я поступил в Пермский Государственный институт культуры, то жил в общежитии в Мотовилихе, рядом с трамплином. Мотовилиха для меня — это место, которое вызывает максимум ностальгических воспоминаний. Когда я еду по Бульвару Гагарина, то вспоминаю, как ходил по этим дорожкам за гречкой в магазин, как ездил в Цирк», — пишет «Аргументы и факты Пермь» со ссылкой на слова актера.

Селиванов добавил, что любит гулять по Комсомольскому проспекту и набережной реки Камы. Когда актер вернулся в Пермь в 2023 году, его приятно удивил новый облик центра города, отреставрированные здания на проспекте, преображение набережной.

Главные новости Перми и края уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Актер Владимир Селиванов, известный по роли Вована в сериале «Реальные пацаны», рассказал о своих любимых местах в Перми. Локации были названы во время выступления артиста перед студентами Пермского государственного гуманитарно-педагогического университета. «Когда я поступил в Пермский Государственный институт культуры, то жил в общежитии в Мотовилихе, рядом с трамплином. Мотовилиха для меня — это место, которое вызывает максимум ностальгических воспоминаний. Когда я еду по Бульвару Гагарина, то вспоминаю, как ходил по этим дорожкам за гречкой в магазин, как ездил в Цирк», — пишет «Аргументы и факты Пермь» со ссылкой на слова актера. Селиванов добавил, что любит гулять по Комсомольскому проспекту и набережной реки Камы. Когда актер вернулся в Пермь в 2023 году, его приятно удивил новый облик центра города, отреставрированные здания на проспекте, преображение набережной.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...