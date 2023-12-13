Вован из «Реальных пацанов» назвал три любимых места в Перми

Актер Владимир Селиванов, известный по роли Вована в сериале «Реальные пацаны», рассказал о своих любимых местах в Перми. Локации были названы во время выступления артиста перед студентами Пермского государственного гуманитарно-педагогического университета.
«Когда я поступил в Пермский Государственный институт культуры, то жил в общежитии в Мотовилихе, рядом с трамплином. Мотовилиха для меня — это место, которое вызывает максимум ностальгических воспоминаний. Когда я еду по Бульвару Гагарина, то вспоминаю, как ходил по этим дорожкам за гречкой в магазин, как ездил в Цирк», — пишет «Аргументы и факты Пермь» со ссылкой на слова актера.
Селиванов добавил, что любит гулять по Комсомольскому проспекту и набережной реки Камы. Когда актер вернулся в Пермь в 2023 году, его приятно удивил новый облик центра города, отреставрированные здания на проспекте, преображение набережной.
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