14 декабря 2023

Болгарский сухогруз захватили у берегов Йемена

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Связи с экипажем нет Фото:

У берегов Йемена захвачен сухогруз «Руен», принадлежащий компании «Болгарский морской флот» (БМФ). Об этом сообщило Болгарское национальное телевидение (БНТ).

«Сухогруз „Руен“, принадлежащий компании „Болгарский морской флот“ (БМФ), подвергся захвату у берегов Йемена в водах Аравийского моря», — передает БНТ. Журналисты уточняют, что на борту находятся 18 членов экипажа, в том числе восемь болгар, а остальные — из Мьянмы и Анголы. Связи с экипажем нет.

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У берегов Йемена захвачен сухогруз «Руен», принадлежащий компании «Болгарский морской флот» (БМФ). Об этом сообщило Болгарское национальное телевидение (БНТ). «Сухогруз „Руен“, принадлежащий компании „Болгарский морской флот“ (БМФ), подвергся захвату у берегов Йемена в водах Аравийского моря», — передает БНТ. Журналисты уточняют, что на борту находятся 18 членов экипажа, в том числе восемь болгар, а остальные — из Мьянмы и Анголы. Связи с экипажем нет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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