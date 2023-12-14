Болгарский сухогруз захватили у берегов Йемена

15 декабря 2023 в 03:00 Размер текста - 17 +

Связи с экипажем нет Фото: Владимир Андреев © URA.RU У берегов Йемена захвачен сухогруз «Руен», принадлежащий компании «Болгарский морской флот» (БМФ). Об этом сообщило Болгарское национальное телевидение (БНТ). «Сухогруз „Руен“, принадлежащий компании „Болгарский морской флот“ (БМФ), подвергся захвату у берегов Йемена в водах Аравийского моря», — передает БНТ. Журналисты уточняют, что на борту находятся 18 членов экипажа, в том числе восемь болгар, а остальные — из Мьянмы и Анголы. Связи с экипажем нет.

У берегов Йемена захвачен сухогруз «Руен», принадлежащий компании «Болгарский морской флот» (БМФ). Об этом сообщило Болгарское национальное телевидение (БНТ). «Сухогруз „Руен“, принадлежащий компании „Болгарский морской флот“ (БМФ), подвергся захвату у берегов Йемена в водах Аравийского моря», — передает БНТ. Журналисты уточняют, что на борту находятся 18 членов экипажа, в том числе восемь болгар, а остальные — из Мьянмы и Анголы. Связи с экипажем нет.