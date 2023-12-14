Свердловчанин, сбивший насмерть пешехода, получил шесть лет колонии

В Верхнем Тагиле (Свердловская область) к шести годам колонии строгого режима приговорили 28-летнего Алексея Лихачева, который сбил насмерть 42-летнего пешехода. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.
«Кировградский горсуд отправил Лихачева в колонию на шесть лет, лишив его возможности почти три года управлять транспортными средствами. Также он обязан выплатить свыше 2,4 млн рублей родными погибшего пешехода», — говорится в сообщении. Приговор в законную силу пока не вступил.
Смертельная авария произошла вечером 25 марта. Осужденный ехал на машине в состоянии алкогольного опьянения. Он выехал на обочину и сбил мужчину. Тот от удара получил травмы головы, грудной клетки и живота. Пешеход скончался на месте ДТП.
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