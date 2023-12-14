14 декабря 2023

Свердловчанин, сбивший насмерть пешехода, получил шесть лет колонии

© Служба новостей «URA.RU»
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Дорога. Челябинск, машина, знак аварийной остановки, дтп, авария, автотранспорт
Смертельная авария произошла в марте (архивное фото) Фото:

В Верхнем Тагиле (Свердловская область) к шести годам колонии строгого режима приговорили 28-летнего Алексея Лихачева, который сбил насмерть 42-летнего пешехода. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

«Кировградский горсуд отправил Лихачева в колонию на шесть лет, лишив его возможности почти три года управлять транспортными средствами. Также он обязан выплатить свыше 2,4 млн рублей родными погибшего пешехода», — говорится в сообщении. Приговор в законную силу пока не вступил.

Смертельная авария произошла вечером 25 марта. Осужденный ехал на машине в состоянии алкогольного опьянения. Он выехал на обочину и сбил мужчину. Тот от удара получил травмы головы, грудной клетки и живота. Пешеход скончался на месте ДТП.

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В Верхнем Тагиле (Свердловская область) к шести годам колонии строгого режима приговорили 28-летнего Алексея Лихачева, который сбил насмерть 42-летнего пешехода. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. «Кировградский горсуд отправил Лихачева в колонию на шесть лет, лишив его возможности почти три года управлять транспортными средствами. Также он обязан выплатить свыше 2,4 млн рублей родными погибшего пешехода», — говорится в сообщении. Приговор в законную силу пока не вступил. Смертельная авария произошла вечером 25 марта. Осужденный ехал на машине в состоянии алкогольного опьянения. Он выехал на обочину и сбил мужчину. Тот от удара получил травмы головы, грудной клетки и живота. Пешеход скончался на месте ДТП.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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