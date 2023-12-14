Лидерами роста по зарплате стали челябинские строители, продавцы и коммунальщики

«Авито»: лидерами роста зарплат в Челябинске стали строители и коммунальщики

15 декабря 2023 в 12:05 Размер текста - 17 +

Доходы строителей и продавцов за год выросли быстрее остальных Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Лидерами роста по зарплате стали в Челябинске строители, работники сферы продаж и коммунального хозяйства. Ка URA.RU сообщили в пресс-службе платформы «Авито Работа», увеличение за год составило в данных отраслях 22 — 28%. «В перечень сфер с наибольшим увеличением средних предлагаемых зарплат в Челябинске по итогам 2023 года вошли строительство (увеличение на 28% до 70,3 тысячи рублей средней по отрасли зарплаты), продажи (рост на 25% и 42,5 тысячи), жилищно-коммунальное хозяйство (плюс 22% и 37,9 тысячи рублей). Средние заработные платы выросли на 8%», — отметили URA.RU в «Авито». Аналитики сервиса добавили, что к декабрю средняя предлагаемая зарплата по всем профессиональным направлениям достигла 56,8 тысячи рублей. Количество вакансий за то же время увеличилось на 57%. Наиболее высокий рост наблюдался в сфере транспорта и логистики (в 2,1 раза со средним зарплатным предложением 70,9 тысячи рублей), строительства (в 2,1 раза и 70,3 тысячи рублей), курьерской доставке (в 1,8 раза и 68,2 тысячи). В городе четко обозначились сферы, где обеспечены высокие зарплатные предложения. Лидером стал автобизнес. Хотя динамика роста в нем не стала самой большой, уровень доходов в 72,1 тысячи рублей вывел сферу на первую строку. За ним следуют транспорт с логистикой и строительство. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Лидерами роста по зарплате стали в Челябинске строители, работники сферы продаж и коммунального хозяйства. Ка URA.RU сообщили в пресс-службе платформы «Авито Работа», увеличение за год составило в данных отраслях 22 — 28%. «В перечень сфер с наибольшим увеличением средних предлагаемых зарплат в Челябинске по итогам 2023 года вошли строительство (увеличение на 28% до 70,3 тысячи рублей средней по отрасли зарплаты), продажи (рост на 25% и 42,5 тысячи), жилищно-коммунальное хозяйство (плюс 22% и 37,9 тысячи рублей). Средние заработные платы выросли на 8%», — отметили URA.RU в «Авито». Аналитики сервиса добавили, что к декабрю средняя предлагаемая зарплата по всем профессиональным направлениям достигла 56,8 тысячи рублей. Количество вакансий за то же время увеличилось на 57%. Наиболее высокий рост наблюдался в сфере транспорта и логистики (в 2,1 раза со средним зарплатным предложением 70,9 тысячи рублей), строительства (в 2,1 раза и 70,3 тысячи рублей), курьерской доставке (в 1,8 раза и 68,2 тысячи). В городе четко обозначились сферы, где обеспечены высокие зарплатные предложения. Лидером стал автобизнес. Хотя динамика роста в нем не стала самой большой, уровень доходов в 72,1 тысячи рублей вывел сферу на первую строку. За ним следуют транспорт с логистикой и строительство.