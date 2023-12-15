Бездомных собак из ЯНАО высылают в ХМАО

Бродячих собак из Тазовского района ЯНАО размещают в Сургуте
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Собак из переполненного приюта в Тазовском размещают в Сургуте Фото:

В Тазовском (ЯНАО) проблема переполненного собачьего приюта была решена за счет размещения безнадзорных животных в приюте в Сургуте (ХМАО). Об этом рассказал глава администрации района Виктор Югай.

«Вопрос безнадзорных животных — проблемный. По закону, мы должны отловить собаку, чипировать и выпустить на свободу. К сожалению, зубы мы им не выдергиваем. В Тазовском принято решение не выпускать. Приют уже переполнен, мы привлекаем другие приюты, например, в Сургуте», — сообщил Виктор Югай во время прямого эфира, который транслировался на странице мэра в социальной сети «ВКонтакте».

Мэр отметил, что в Тазовском стараются оперативно реагировать на жалобы жителей о бродячих собаках. Ситуация осложняется тем, что хозяева отпускают домашних псов на самовыгул.

Вопрос Югаю от жителей района поступил после того, как в социальных сетях и СМИ распространилась информация о нападении бродячих собак на третьеклассницу в Новом Уренгое. По данному факту следователи возбудили уголовное дело, ход расследования которого находится на контроле председателя СКР Александра Бастрыкина.

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В Тазовском (ЯНАО) проблема переполненного собачьего приюта была решена за счет размещения безнадзорных животных в приюте в Сургуте (ХМАО). Об этом рассказал глава администрации района Виктор Югай. «Вопрос безнадзорных животных — проблемный. По закону, мы должны отловить собаку, чипировать и выпустить на свободу. К сожалению, зубы мы им не выдергиваем. В Тазовском принято решение не выпускать. Приют уже переполнен, мы привлекаем другие приюты, например, в Сургуте», — сообщил Виктор Югай во время прямого эфира, который транслировался на странице мэра в социальной сети «ВКонтакте». Мэр отметил, что в Тазовском стараются оперативно реагировать на жалобы жителей о бродячих собаках. Ситуация осложняется тем, что хозяева отпускают домашних псов на самовыгул. Вопрос Югаю от жителей района поступил после того, как в социальных сетях и СМИ распространилась информация о нападении бродячих собак на третьеклассницу в Новом Уренгое. По данному факту следователи возбудили уголовное дело, ход расследования которого находится на контроле председателя СКР Александра Бастрыкина.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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