Бездомных собак из ЯНАО высылают в ХМАО

Бродячих собак из Тазовского района ЯНАО размещают в Сургуте

15 декабря 2023 в 17:09 Размер текста - 17 +

Собак из переполненного приюта в Тазовском размещают в Сургуте Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Тазовском (ЯНАО) проблема переполненного собачьего приюта была решена за счет размещения безнадзорных животных в приюте в Сургуте (ХМАО). Об этом рассказал глава администрации района Виктор Югай. «Вопрос безнадзорных животных — проблемный. По закону, мы должны отловить собаку, чипировать и выпустить на свободу. К сожалению, зубы мы им не выдергиваем. В Тазовском принято решение не выпускать. Приют уже переполнен, мы привлекаем другие приюты, например, в Сургуте», — сообщил Виктор Югай во время прямого эфира, который транслировался на странице мэра в социальной сети «ВКонтакте». Мэр отметил, что в Тазовском стараются оперативно реагировать на жалобы жителей о бродячих собаках. Ситуация осложняется тем, что хозяева отпускают домашних псов на самовыгул. Вопрос Югаю от жителей района поступил после того, как в социальных сетях и СМИ распространилась информация о нападении бродячих собак на третьеклассницу в Новом Уренгое. По данному факту следователи возбудили уголовное дело, ход расследования которого находится на контроле председателя СКР Александра Бастрыкина.

В Тазовском (ЯНАО) проблема переполненного собачьего приюта была решена за счет размещения безнадзорных животных в приюте в Сургуте (ХМАО). Об этом рассказал глава администрации района Виктор Югай. «Вопрос безнадзорных животных — проблемный. По закону, мы должны отловить собаку, чипировать и выпустить на свободу. К сожалению, зубы мы им не выдергиваем. В Тазовском принято решение не выпускать. Приют уже переполнен, мы привлекаем другие приюты, например, в Сургуте», — сообщил Виктор Югай во время прямого эфира, который транслировался на странице мэра в социальной сети «ВКонтакте». Мэр отметил, что в Тазовском стараются оперативно реагировать на жалобы жителей о бродячих собаках. Ситуация осложняется тем, что хозяева отпускают домашних псов на самовыгул. Вопрос Югаю от жителей района поступил после того, как в социальных сетях и СМИ распространилась информация о нападении бродячих собак на третьеклассницу в Новом Уренгое. По данному факту следователи возбудили уголовное дело, ход расследования которого находится на контроле председателя СКР Александра Бастрыкина.