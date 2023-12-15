Бездомных собак из ЯНАО высылают в ХМАО

В Тазовском (ЯНАО) проблема переполненного собачьего приюта была решена за счет размещения безнадзорных животных в приюте в Сургуте (ХМАО). Об этом рассказал глава администрации района Виктор Югай.
«Вопрос безнадзорных животных — проблемный. По закону, мы должны отловить собаку, чипировать и выпустить на свободу. К сожалению, зубы мы им не выдергиваем. В Тазовском принято решение не выпускать. Приют уже переполнен, мы привлекаем другие приюты, например, в Сургуте», — сообщил Виктор Югай во время прямого эфира, который транслировался на странице мэра в социальной сети «ВКонтакте».
Мэр отметил, что в Тазовском стараются оперативно реагировать на жалобы жителей о бродячих собаках. Ситуация осложняется тем, что хозяева отпускают домашних псов на самовыгул.
Вопрос Югаю от жителей района поступил после того, как в социальных сетях и СМИ распространилась информация о нападении бродячих собак на третьеклассницу в Новом Уренгое. По данному факту следователи возбудили уголовное дело, ход расследования которого находится на контроле председателя СКР Александра Бастрыкина.
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