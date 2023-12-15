Полицейские в Челябинске обнаружили 17 «резиновых» квартир с мигрантами

Полицейские в Челябинске выявили 17 «резиновых» квартир, в которых фиктивно за деньги были прописаны более 50 мигрантов. Об это сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД России.
«За период проведения на Южном Урале оперативно-профилактического мероприятия „Нелегальный мигрант“ полицейскими Челябинска выявлено 17 квартир, собственники которых за денежное вознаграждение фиктивно поставили на учет по месту пребывания свыше 50 иностранных граждан, которые фактически там не проживали», — уточняет пресс-служба ведомства в своем telegram-канале. В каждой из квартир фиктивно были прописаны от двух до четырех мигрантов.
Возбуждены уголовные дела по статье 322.3 УК РФ (фиктивная постановка на учет иностранного гражданина). Все иностранцы сняты с миграционного учета.
Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.