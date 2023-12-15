15 декабря 2023

Полицейские в Челябинске обнаружили 17 «резиновых» квартир с мигрантами

© Служба новостей «URA.RU»
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Район Черный Мыс. Сургут, мигранты, рука в объектив, проверка документов, нелегалы, не снимать
Собственники прописали мигрантов в квартирах за денежное вознаграждение Фото:

Полицейские в Челябинске выявили 17 «резиновых» квартир, в которых фиктивно за деньги были прописаны более 50 мигрантов. Об это сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД России.

«За период проведения на Южном Урале оперативно-профилактического мероприятия „Нелегальный мигрант“ полицейскими Челябинска выявлено 17 квартир, собственники которых за денежное вознаграждение фиктивно поставили на учет по месту пребывания свыше 50 иностранных граждан, которые фактически там не проживали», — уточняет пресс-служба ведомства в своем telegram-канале. В каждой из квартир фиктивно были прописаны от двух до четырех мигрантов.

Возбуждены уголовные дела по статье 322.3 УК РФ (фиктивная постановка на учет иностранного гражданина). Все иностранцы сняты с миграционного учета.

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Полицейские в Челябинске выявили 17 «резиновых» квартир, в которых фиктивно за деньги были прописаны более 50 мигрантов. Об это сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД России. «За период проведения на Южном Урале оперативно-профилактического мероприятия „Нелегальный мигрант“ полицейскими Челябинска выявлено 17 квартир, собственники которых за денежное вознаграждение фиктивно поставили на учет по месту пребывания свыше 50 иностранных граждан, которые фактически там не проживали», — уточняет пресс-служба ведомства в своем telegram-канале. В каждой из квартир фиктивно были прописаны от двух до четырех мигрантов. Возбуждены уголовные дела по статье 322.3 УК РФ (фиктивная постановка на учет иностранного гражданина). Все иностранцы сняты с миграционного учета.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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