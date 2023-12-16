Украинскому депутату-подрывнику предъявили обвинения в терроризме

16 декабря 2023 в 22:31 Размер текста - 17 +

Перед тем, как кинуть на пол три гранаты, Сергей Батрин оставил предсмертную записку Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU СБУ предъявила обвинения в терроризме депутату Керецковского сельсовета Закарпатской области Украины Сергею Батрину. Ранее депутат взорвал три гранаты во время сессии совета. «Следователи СБУ квалифицируют подрыв трех боевых гранат во время заседания как теракт, приведший к тяжким последствиям», — говорится в сообщении пресс-службы СБУ. Оно опубликовано в telegram-канале ведомства. Отмечается, что перед инцидентом Батрин оставил предсмертную записку. Ранее Батрин принес на сельсовет три гранаты. Он их кинул на пол, пострадали 23 человека. Сам депутат долгое время находился без сознания, однако потом медики «оживили» его. Батрину не понравилось, что коллеги не слушали его. Он также критиковал старосту общины за то, что у него зарплата 2,7 тысячи долларов. Все, что известно о ЧП URA.RU собрало в одном материале.

СБУ предъявила обвинения в терроризме депутату Керецковского сельсовета Закарпатской области Украины Сергею Батрину. Ранее депутат взорвал три гранаты во время сессии совета. «Следователи СБУ квалифицируют подрыв трех боевых гранат во время заседания как теракт, приведший к тяжким последствиям», — говорится в сообщении пресс-службы СБУ. Оно опубликовано в telegram-канале ведомства. Отмечается, что перед инцидентом Батрин оставил предсмертную записку. Ранее Батрин принес на сельсовет три гранаты. Он их кинул на пол, пострадали 23 человека. Сам депутат долгое время находился без сознания, однако потом медики «оживили» его. Батрину не понравилось, что коллеги не слушали его. Он также критиковал старосту общины за то, что у него зарплата 2,7 тысячи долларов. Все, что известно о ЧП URA.RU собрало в одном материале.