Экс-чемпион UFС — главного ММА-промоушена — Петр Ян из команды «Архангел Михаил», базирующейся в Академии единоборств РМК в Екатеринбурге, проведет следующий бой 10 марта в Майями (США). На турнире UFC 299 его соперником станет Сонг Ядонг из Китая. Об этом со ссылкой на президента UFC Дану Уайта URA.RU рассказали представители «Архангела Михаила».
Его будущий соперник — Ядонг — выступает в UFC с 2017 года и занимает седьмую строчку в легчайшем весе. У Петра Яна пятое место в актуальном рейтинге.
Последний поединок екатеринбуржца состоялся 11 марта 2023 года, где россиянин проиграл бой за титул чемпиона бойцу из Грузии Мерабу Двалишвили. После состязания Ян взял перерыв в выступлениях, чтобы восстановить организм.
В 2021 году он выиграл бой за титул чемпиона UFC. Подробнее о пути становления мирового чемпиона в материале агентства.
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