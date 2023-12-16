Петру Яну назначили новый бой в США. Фото

17 декабря 2023 в 14:24 Размер текста - 17 +

Петр Ян примет участие в турнире UFC 299 Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Экс-чемпион UFС — главного ММА-промоушена — Петр Ян из команды «Архангел Михаил», базирующейся в Академии единоборств РМК в Екатеринбурге, проведет следующий бой 10 марта в Майями (США). На турнире UFC 299 его соперником станет Сонг Ядонг из Китая. Об этом со ссылкой на президента UFC Дану Уайта URA.RU рассказали представители «Архангела Михаила». Его будущий соперник — Ядонг — выступает в UFC с 2017 года и занимает седьмую строчку в легчайшем весе. У Петра Яна пятое место в актуальном рейтинге. Фото предоставлено бойцовским клубом «Архангел Михаил» Фото предоставлено бойцовским клубом «Архангел Михаил» Последний поединок екатеринбуржца состоялся 11 марта 2023 года, где россиянин проиграл бой за титул чемпиона бойцу из Грузии Мерабу Двалишвили. После состязания Ян взял перерыв в выступлениях, чтобы восстановить организм. В 2021 году он выиграл бой за титул чемпиона UFC. Подробнее о пути становления мирового чемпиона в материале агентства.

Экс-чемпион UFС — главного ММА-промоушена — Петр Ян из команды «Архангел Михаил», базирующейся в Академии единоборств РМК в Екатеринбурге, проведет следующий бой 10 марта в Майями (США). На турнире UFC 299 его соперником станет Сонг Ядонг из Китая. Об этом со ссылкой на президента UFC Дану Уайта URA.RU рассказали представители «Архангела Михаила». Его будущий соперник — Ядонг — выступает в UFC с 2017 года и занимает седьмую строчку в легчайшем весе. У Петра Яна пятое место в актуальном рейтинге. Последний поединок екатеринбуржца состоялся 11 марта 2023 года, где россиянин проиграл бой за титул чемпиона бойцу из Грузии Мерабу Двалишвили. После состязания Ян взял перерыв в выступлениях, чтобы восстановить организм. В 2021 году он выиграл бой за титул чемпиона UFC. Подробнее о пути становления мирового чемпиона в материале агентства.