16 декабря 2023

Петру Яну назначили новый бой в США. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Пётр Ян в аэропорту Кольцово. Екатеринбург, ян петр
Петр Ян примет участие в турнире UFC 299 Фото:

Экс-чемпион UFС — главного ММА-промоушена — Петр Ян из команды «Архангел Михаил», базирующейся в Академии единоборств РМК в Екатеринбурге, проведет следующий бой 10 марта в Майями (США). На турнире UFC 299 его соперником станет Сонг Ядонг из Китая. Об этом со ссылкой на президента UFC Дану Уайта URA.RU рассказали представители «Архангела Михаила».

Его будущий соперник — Ядонг — выступает в UFC с 2017 года и занимает седьмую строчку в легчайшем весе. У Петра Яна пятое место в актуальном рейтинге.

Последний поединок екатеринбуржца состоялся 11 марта 2023 года, где россиянин проиграл бой за титул чемпиона бойцу из Грузии Мерабу Двалишвили. После состязания Ян взял перерыв в выступлениях, чтобы восстановить организм.

В 2021 году он выиграл бой за титул чемпиона UFC. Подробнее о пути становления мирового чемпиона в материале агентства.

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Экс-чемпион UFС — главного ММА-промоушена — Петр Ян из команды «Архангел Михаил», базирующейся в Академии единоборств РМК в Екатеринбурге, проведет следующий бой 10 марта в Майями (США). На турнире UFC 299 его соперником станет Сонг Ядонг из Китая. Об этом со ссылкой на президента UFC Дану Уайта URA.RU рассказали представители «Архангела Михаила». Его будущий соперник — Ядонг — выступает в UFC с 2017 года и занимает седьмую строчку в легчайшем весе. У Петра Яна пятое место в актуальном рейтинге. Последний поединок екатеринбуржца состоялся 11 марта 2023 года, где россиянин проиграл бой за титул чемпиона бойцу из Грузии Мерабу Двалишвили. После состязания Ян взял перерыв в выступлениях, чтобы восстановить организм. В 2021 году он выиграл бой за титул чемпиона UFC. Подробнее о пути становления мирового чемпиона в материале агентства.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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