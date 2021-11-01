Екатеринбуржец Петр Ян: путь из зала в подвале до арены UFC

Петр Ян отстоял свое право на временный чемпионский пояс, и намерен победить в решающем бое Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Петр Ян, 30 октября получивший временный пояс чемпиона UFC в легчайшем весе, начал спортивный путь в 12 лет — в секции по боксу небольшого города Дудинка, что в Красноярском крае. Через три года он переехал в Омск, чтобы тренироваться в лучших условиях. Совсем еще мальчишка, 15-летний Петр успевал и учиться, и оттачивать мастерство в спорте, а по ночам участвовал в боях, за которые платили по 4 000 рублей. В ММА он пришел в 2013 году и уже через пять лет подписал контракт с UFC.

Петр Ян с женой Юлией Фото: Instagram Юлии Ян

В 2018 году Петр вместе с семьей — женой и старшим сыном — переехал в Екатеринбург. Стал выступать за клуб «Архангел Михаил», в котором остается по сей день.

«Я часто говорю себе: не забывай, откуда ты, и как начинал. В карьере мне помогал опыт уличных драк: в школе были стычки чуть ли не на каждой перемене, потому что ребята из параллельного класса оскорбляли наш класс. В России очень много пацанов, которые растут также, как рос я. Желаю им терпения и веры. Главное — трудиться», — отмечает Петр Ян, говоря о начале своего пути в спорте.

Первый чемпионский титул Ян получил в 2020 году. Готовиться к бою с легендой ММА — бразильцем Жозе Альдо — россиянину пришлось в гараже арендованного дома, на матах. Тогда он находился на сборах в Таиланде, но грянул коронавирус и границы закрылись. Как, впрочем, и залы. Вернуться домой не удавалось, а бой был на носу.

Петр Ян получил свой первый чемпионский пояс в бое против легенды UFC Жозе Альдо Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Далекие от идеальных условия тренировок не сломили спортсмена. В июле 2020 года Петр вышел против Альдо и в пятом раунде победил техническим нокаутом. Так Ян получил свой первый пояс UFC в легчайшем весе и стал вторым после Хабиба Нурмагомедова россиянином, взявшим титул в самом престижном чемпионате мира.

Защищать свое право быть лучшим Петру пришлось спустя восемь месяцев — в бое против Алджамейна Стерлинга. Этот поединок стал самым скандальным в карьере Яна.

«Петра дисквалифицировали за запрещенный удар. Это было спонтанно, на движении. Он (Ян — прим. URA.RU) думал, что Стерлинг встает, и ударил его коленом в голову. Но соперник остался сидеть. Алджамейн сделал это специально, включил игру. Но не признается в этом никогда», — отметил в разговоре с агентством друг и секундант Яна Ильяс Хамзин.

С этим мнением согласен и источник URA.RU из спортивной сферы. «В восьми случаях из десяти в таких ситуациях люди продолжают бой, после того как приходят в себя. Стерлинг не стал этого делать. Человек почувствовал, что это его единственный шанс подержать в руках чемпионский пояс, заработать денег», — уверен собеседник агентства.

29 октября Ян и Сэндхаген встретились на взвешивании, и Петр пообещал быть беспощадным Фото: клуб «Архангел Михаил»

Как бы то ни было, весной 2021 года Петр Ян потерял титул чемпиона. Однако неприязнь между двумя бойцами и их громкие ссоры в прессе не оставили UFC выбора. На 30 октября был назначен реванш, но Стерлинг отказался выходить на бой, ссылаясь на травму шеи. Тогда против Яна выставили Кори Сэндхагена — третий номер среди бойцов в легчайшем весе по версии UFC.

В субботу Петр победил, забрал пояс в Россию и стал первоочередным претендентом на постоянный титул. Однако источник URA.RU уверен, что встретиться со своим главным антагонистом — Стерлингом — Яну все же не доведется. Бороться он будет с другим соперником.

«Американец будет отмазываться до последнего. Ян — не его уровень, он объективно сильнее Стерлинга. Да и ярости в Петре столько, что он его уничтожит в первом же раунде. Поэтому Алджамейн вновь прикроется травмой. Против Яна выставят Ти Джея Диллашоу, у которого в этом году закончилась дисквалификация за допинг», — уверен источник агентства. Сам же Петр Ян заявляет, что ему все равно, с кем выходить в клетку.

«Стерлинг много болтает, у него была возможность драться. Диллашоу тоже болтает по поводу легитимности моего титула. Я бы с удовольствием хотел побить его», — отметил боец, выйдя к фанатам 30 октября. А после самого боя, непосредственно на ринге Ян назвал Стерлинга клоуном.

В ближайших планах чемпиона — отдых с семьей. 28-летний боец также рассказал URA.RU о тех принципах, которые ведут его по жизни. Именно они позволили ему стать чемпионом и заявить о себе на весь мир.

самое главное — быть честным с самим собой, и знать, чего вы хотите достичь;

чтобы оставаться среди лучших, нужно много работать и доказывать, что ты достоин большего;

важно заботиться о себе: не пить, не курить. Эти же взгляды я прививаю своим сыновьям (у Петра двое детей: Даниилу шесть лет, а Косте — 1 год и 4 месяца);

не поступайтесь своими моральными принципами. Есть границы, за которые не стоит заходить;

не будьте слепы, оценивая своих соперников. Изучайте их со всех сторон, мыслите глобально. Даже самый маленький нюанс может помочь вам выиграть;

люди, которые вас окружают — ваша энергия. Моя семья и близкие — это моя мотивация и сила. Они будут рядом всегда, не смотря на то, на вершине я или нет.

Группа поддержки Петра Яна была самой многочисленной и яркой Фото: клуб «Архангел Михаил»

К слову, поддержать Петра Яна во время боя в Абу-Даби из Екатеринбурга прилетели 150 человек. Среди них — поклонники, друзья и семья спортсмена (жена Юлия и старший сын Даниил). Поездку для них организовал основатель клуба «Архангел Михаил» и глава «Русской медной компании» Игорь Алтушкин. Фан-зона Яна на UFC была самой многочисленной и шумной.