В пермском отделении «Деловой России» избрали председателя

Дмитрий Теплов возглавил пермское отделение «Деловой России»

18 декабря 2023 в 13:52 Размер текста - 17 +

Дмитрий Теплов переизбран на посту главы «Деловой России» в Пермском крае Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU В Пермском крае члены местного отделения «Деловой России» переизбрали на посту председателя организации Дмитрия Теплова. Директор Краснокамского ремонтно-механического завода продолжит возглавлять ее ближайшие три года. «На декабрьском общем собрании членов регионального отделения „Деловой России“ действующий председатель Дмитрий Теплов, директор Краснокамского РМЗ, был переизбран на следующие три года. Такое решение поддержали 100% участников профессионального объединения активных предпринимателей», — сообщили URA.RU на КРМЗ. «Деловая Россия» — общероссийская общественная организация. Она объединяет более семи тысяч бизнесменов по всей стране.

В Пермском крае члены местного отделения «Деловой России» переизбрали на посту председателя организации Дмитрия Теплова. Директор Краснокамского ремонтно-механического завода продолжит возглавлять ее ближайшие три года. «На декабрьском общем собрании членов регионального отделения „Деловой России“ действующий председатель Дмитрий Теплов, директор Краснокамского РМЗ, был переизбран на следующие три года. Такое решение поддержали 100% участников профессионального объединения активных предпринимателей», — сообщили URA.RU на КРМЗ. «Деловая Россия» — общероссийская общественная организация. Она объединяет более семи тысяч бизнесменов по всей стране.