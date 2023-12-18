Крупная авария на магистральном водоводе в Челябинске ликвидирована

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Работа аварийной бригады на месте коммунальной аварии. Челябинск, трубы, прорыв, отопление, жкх, магистраль, авария, ремонт, коммунальная служба
Авария произошла в центральной части Челябинска Фото:

Крупная авария на водоводе на улице Воровского в Челябинске устранена. Об этом 18 декабря сообщили в пресс-службе мэрии.

«Аварийная ситуация на улице Воровского устранена. Водоснабжение восстановлено в полном объеме, в том числе во всех медицинских учреждениях. В течение часа параметры будут доведены до нормативных», — сообщили в пресс-службе мэрии.

Авария произошла в ночь с 17 на 18 декабря. На участке улицы Воровского временно перекрывалось транспортное сообщение. Утром 18 декабря из-за отсутствия воды прекратил госпитализацию пациентов областной центр онкологии и ядерной медицины.

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Крупная авария на водоводе на улице Воровского в Челябинске устранена. Об этом 18 декабря сообщили в пресс-службе мэрии. «Аварийная ситуация на улице Воровского устранена. Водоснабжение восстановлено в полном объеме, в том числе во всех медицинских учреждениях. В течение часа параметры будут доведены до нормативных», — сообщили в пресс-службе мэрии. Авария произошла в ночь с 17 на 18 декабря. На участке улицы Воровского временно перекрывалось транспортное сообщение. Утром 18 декабря из-за отсутствия воды прекратил госпитализацию пациентов областной центр онкологии и ядерной медицины.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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