Крупная авария на магистральном водоводе в Челябинске ликвидирована

Авария произошла в центральной части Челябинска Фото: Александр Кондратюк © URA.RU

Крупная авария на водоводе на улице Воровского в Челябинске устранена. Об этом 18 декабря сообщили в пресс-службе мэрии.

«Аварийная ситуация на улице Воровского устранена. Водоснабжение восстановлено в полном объеме, в том числе во всех медицинских учреждениях. В течение часа параметры будут доведены до нормативных», — сообщили в пресс-службе мэрии.

Авария произошла в ночь с 17 на 18 декабря. На участке улицы Воровского временно перекрывалось транспортное сообщение. Утром 18 декабря из-за отсутствия воды прекратил госпитализацию пациентов областной центр онкологии и ядерной медицины.