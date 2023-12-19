Азербайджан ввез сотни тысяч яиц в Россию

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Яица. Тюмень , яйца, яица
Россельхознадзор проконтролировал первые поставки азербайджанских столовых яиц в Россию Фото:
новость из сюжета
В России взлетели цены на куриные яйца

Азербайджан ввез 612 тысяч яиц в Россию. Об этом сообщил Россельхознадзор.

«19 декабря через пункт пропуска „Яраг-Казмаляр“ ввезена первая партия пищевого яйца из Азербайджана в количестве 36 тонн (612000 штук) для дальнейшей реализации на территории России», — говорится в сообщении Россельхознадзора. Отмечается, что решение об открытии российского рынка для поставок пищевого яйца из Азербайджана было принято в ноябре.

Ранее президент РФ Владимир Путин принес свои извинения за то, что цены на яйца в России растут. Во время прямой линии он заявил, что ситуация будет исправлена. Кроме того, министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев 17 декабря сообщал, что через две-три недели в РФ придут куриные яйца из Турции без импортной пошлины. По его словам, это поможет скорректировать стоимость продукта на отечественном рынке.

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Азербайджан ввез 612 тысяч яиц в Россию. Об этом сообщил Россельхознадзор. «19 декабря через пункт пропуска „Яраг-Казмаляр“ ввезена первая партия пищевого яйца из Азербайджана в количестве 36 тонн (612000 штук) для дальнейшей реализации на территории России», — говорится в сообщении Россельхознадзора. Отмечается, что решение об открытии российского рынка для поставок пищевого яйца из Азербайджана было принято в ноябре. Ранее президент РФ Владимир Путин принес свои извинения за то, что цены на яйца в России растут. Во время прямой линии он заявил, что ситуация будет исправлена. Кроме того, министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев 17 декабря сообщал, что через две-три недели в РФ придут куриные яйца из Турции без импортной пошлины. По его словам, это поможет скорректировать стоимость продукта на отечественном рынке.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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