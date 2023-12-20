В Екатеринбурге сорвалось первое заседание по делу Малика Гайсина

20 декабря 2023 в 14:39 Размер текста - 17 +

На процесс не явились защитники Малика Гайсина Фото: Илья Московец © URA.RU В Ленинском районном суде Екатеринбурга перенесли рассмотрение дела предпринимателя Малика Гайсина, которого обвинили в растрате и злоупотреблении полномочиями, когда он занимал пост директора завода «Исеть» (Каменск-Уральский). Как сообщили URA.RU в пресс-службе суда, заседание перенесли, так как не явился адвокат обвиняемого. Дата следующего заседания — 25 декабря. Малика Гайсина арестовали в марте, его дело связано с выполнением гособоронзаказа по линии завода электрических соединителей «Исеть». Следователи считают, что он причастен к растрате. Верх-Исетский райсуд Екатеринбурга отправил Гайсина под домашний арест. Параллельно с этим делом у бизнесмена изъяли в доход государства несколько его активов.

В Ленинском районном суде Екатеринбурга перенесли рассмотрение дела предпринимателя Малика Гайсина, которого обвинили в растрате и злоупотреблении полномочиями, когда он занимал пост директора завода «Исеть» (Каменск-Уральский). Как сообщили URA.RU в пресс-службе суда, заседание перенесли, так как не явился адвокат обвиняемого. Дата следующего заседания — 25 декабря. Малика Гайсина арестовали в марте, его дело связано с выполнением гособоронзаказа по линии завода электрических соединителей «Исеть». Следователи считают, что он причастен к растрате. Верх-Исетский райсуд Екатеринбурга отправил Гайсина под домашний арест. Параллельно с этим делом у бизнесмена изъяли в доход государства несколько его активов.