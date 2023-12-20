В Екатеринбурге сорвалось первое заседание по делу Малика Гайсина

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Эдуард Мансуров в Орджоникидзевском районном суде. Екатеринбург, портфель, судебное заседание, суд, административный спор
На процесс не явились защитники Малика Гайсина Фото:

В Ленинском районном суде Екатеринбурга перенесли рассмотрение дела предпринимателя Малика Гайсина, которого обвинили в растрате и злоупотреблении полномочиями, когда он занимал пост директора завода «Исеть» (Каменск-Уральский). Как сообщили URA.RU в пресс-службе суда, заседание перенесли, так как не явился адвокат обвиняемого.

Дата следующего заседания — 25 декабря. Малика Гайсина арестовали в марте, его дело связано с выполнением гособоронзаказа по линии завода электрических соединителей «Исеть». Следователи считают, что он причастен к растрате. Верх-Исетский райсуд Екатеринбурга отправил Гайсина под домашний арест. Параллельно с этим делом у бизнесмена изъяли в доход государства несколько его активов.

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В Ленинском районном суде Екатеринбурга перенесли рассмотрение дела предпринимателя Малика Гайсина, которого обвинили в растрате и злоупотреблении полномочиями, когда он занимал пост директора завода «Исеть» (Каменск-Уральский). Как сообщили URA.RU в пресс-службе суда, заседание перенесли, так как не явился адвокат обвиняемого. Дата следующего заседания — 25 декабря. Малика Гайсина арестовали в марте, его дело связано с выполнением гособоронзаказа по линии завода электрических соединителей «Исеть». Следователи считают, что он причастен к растрате. Верх-Исетский райсуд Екатеринбурга отправил Гайсина под домашний арест. Параллельно с этим делом у бизнесмена изъяли в доход государства несколько его активов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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