Спасатели демонстрировали средства пожаротушения на территории технопарка Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

В Перми горожане заметили густой черный дым в районе шоссе Космонавтов, 111, где расположены сразу несколько крупных компаний, в том числе «Эр-Телеком» (оператор «Дом.ру») и технопарк «Морион Диджитал» (Morion Digital). Читатели отправили фото URA.RU.

«В районе технопарка „Морион Диджитал“ густой черный дым. Пожарных машин не замечено», — сообщил читатель. В оперативном telegram-канале ГУ МЧС по Пермскому краю сообщается, что сообщений о пожаре в районе технопарка не поступало. В ведомстве сообщили, что на территории «Морион Диджитал» демонстрировали средства пожаротушения.

«Пожарно-спасательными подразделениями проводилась демонстрация применения первичных средств пожаротушения», — отметили в ГУ МЧС по Пермскому краю. Ранее беспокойство горожан вызвал дым на территории «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтеза». Как оказалось позже, на территории крупного предприятия проводились пожарно-спасательные учения.