20 декабря 2023

Пермяков напугал дым на территории технопарка «Морион Диджитал». Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Открытие базы ОМОН. Сургут, дым, пожар, возгорание
Спасатели демонстрировали средства пожаротушения на территории технопарка Фото:

В Перми горожане заметили густой черный дым в районе шоссе Космонавтов, 111, где расположены сразу несколько крупных компаний, в том числе «Эр-Телеком» (оператор «Дом.ру») и технопарк «Морион Диджитал» (Morion Digital). Читатели отправили фото URA.RU.

«В районе технопарка „Морион Диджитал“ густой черный дым. Пожарных машин не замечено», — сообщил читатель. В оперативном telegram-канале ГУ МЧС по Пермскому краю сообщается, что сообщений о пожаре в районе технопарка не поступало. В ведомстве сообщили, что на территории «Морион Диджитал» демонстрировали средства пожаротушения.

«Пожарно-спасательными подразделениями проводилась демонстрация применения первичных средств пожаротушения», — отметили в ГУ МЧС по Пермскому краю. Ранее беспокойство горожан вызвал дым на территории «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтеза». Как оказалось позже, на территории крупного предприятия проводились пожарно-спасательные учения.

Пожара на территории технопарка не было, заявили в ГУ МЧС по Пермскому краю
Пожара на территории технопарка не было, заявили в ГУ МЧС по Пермскому краю

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В Перми горожане заметили густой черный дым в районе шоссе Космонавтов, 111, где расположены сразу несколько крупных компаний, в том числе «Эр-Телеком» (оператор «Дом.ру») и технопарк «Морион Диджитал» (Morion Digital). Читатели отправили фото URA.RU. «В районе технопарка „Морион Диджитал“ густой черный дым. Пожарных машин не замечено», — сообщил читатель. В оперативном telegram-канале ГУ МЧС по Пермскому краю сообщается, что сообщений о пожаре в районе технопарка не поступало. В ведомстве сообщили, что на территории «Морион Диджитал» демонстрировали средства пожаротушения. «Пожарно-спасательными подразделениями проводилась демонстрация применения первичных средств пожаротушения», — отметили в ГУ МЧС по Пермскому краю. Ранее беспокойство горожан вызвал дым на территории «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтеза». Как оказалось позже, на территории крупного предприятия проводились пожарно-спасательные учения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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