Свердловский омбудсмен предложил запретить телефоны для педагогов в школах

Вводить запрет на использование телефонов в школах нужно не только для детей, но и для педагогов. Так считает уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области Игорь Мороков.
«Если детям запрещены телефоны, то и педагог тоже не должен иметь его. Все [должны быть] в одинаковых условиях», — сказал Мороков во время пресс-конференции ТАСС. По его словам, большинство родителей в регионе поддержали введение запрета на телефоны в учреждениях.
Госдума приняла закон о запрете телефонов в школах 15 декабря, через четыре дня российский президент Владимир Путин подписал его. Согласно ему, пользоваться телефонами запрещено «во время проведения учебных занятий». Исключение сделано только для экстренных ситуаций, включая случаи «возникновения угрозы жизни или здоровью» учеников и педагогов.
Данный законопроект испугал многих свердловских учителей. Они опасаются, что в случае порчи имущества или утери, материальную ответственность возложат на преподавателей.
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