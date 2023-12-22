Пермский таксист поймал курьера из Башкирии, ехавшего за деньгами к пенсионерке

23 декабря 2023 в 12:07 Размер текста - 17 +

Таксист сообщил полиции, что везет курьера мошенников Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Водитель такси из Пермского края задержал курьера из Башкортостана, который ехал к пенсионерке, чтобы забрать у нее 100 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД России. «Водитель такси получил заказ, ему нужно было доставить двух пассажиров из Оханска в ближайшую деревню. Во время поездки таксист понял, что один из них является курьером мошенников, прибывшим в Пермский край из Башкортостана. Он вышел из автомобиля и сообщил в полицию о своих подозрениях, после чего сделал вид, что заблудился и стал возить пассажиров по улицам, ожидая сотрудников правоохранительных органов», — сообщили на сайте ведомства. Полицейские из дежурной части отдела МВД по Оханскому городскому округу сразу отреагировали на сообщение, направив ближайший наряд ДПС на место происшествия, где и задержали подозреваемого. Выяснилось, что он получил задание от своего куратора забрать деньги у 83-летней жительницы деревни. До этого мошенники сообщили бабушке, что ее дочь стала виновницей ДТП, поэтому необходимо заплатить, чтобы не привлекать ее к уголовной ответственности. Пенсионерка приготовила 100 тысяч рублей и ждала курьера. Возбуждено уголовное дело, а подозреваемый 2002 года рождения помещен в изолятор временного содержания.

Водитель такси из Пермского края задержал курьера из Башкортостана, который ехал к пенсионерке, чтобы забрать у нее 100 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД России. «Водитель такси получил заказ, ему нужно было доставить двух пассажиров из Оханска в ближайшую деревню. Во время поездки таксист понял, что один из них является курьером мошенников, прибывшим в Пермский край из Башкортостана. Он вышел из автомобиля и сообщил в полицию о своих подозрениях, после чего сделал вид, что заблудился и стал возить пассажиров по улицам, ожидая сотрудников правоохранительных органов», — сообщили на сайте ведомства. Полицейские из дежурной части отдела МВД по Оханскому городскому округу сразу отреагировали на сообщение, направив ближайший наряд ДПС на место происшествия, где и задержали подозреваемого. Выяснилось, что он получил задание от своего куратора забрать деньги у 83-летней жительницы деревни. До этого мошенники сообщили бабушке, что ее дочь стала виновницей ДТП, поэтому необходимо заплатить, чтобы не привлекать ее к уголовной ответственности. Пенсионерка приготовила 100 тысяч рублей и ждала курьера. Возбуждено уголовное дело, а подозреваемый 2002 года рождения помещен в изолятор временного содержания.