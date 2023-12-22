На месте перестрелки образовалась пробка
В Екатеринбурге на перекрестке Объездная дорога — Амундсена неизвестные устроили перестрелку. Вставшие в пробку водители обсуждают происшествие в приложении «Яндекс.Карты».
На сообщениях люди задаются вопросами, что не поделили участники перестрелки и есть ли пострадавшие. Из-за конфликта на дороге в этом месте образовалась пробка.
Корреспондент URA.RU обратился в УМВД России по Екатеринбургу. На момент публикации новости ответ не поступил.
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