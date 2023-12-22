22 декабря 2023

В Екатеринбурге неизвестные устроили перестрелку на дороге. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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На месте перестрелки образовалась пробка Фото:

В Екатеринбурге на перекрестке Объездная дорога — Амундсена неизвестные устроили перестрелку. Вставшие в пробку водители обсуждают происшествие в приложении «Яндекс.Карты».

На сообщениях люди задаются вопросами, что не поделили участники перестрелки и есть ли пострадавшие. Из-за конфликта на дороге в этом месте образовалась пробка.

Корреспондент URA.RU обратился в УМВД России по Екатеринбургу. На момент публикации новости ответ не поступил.

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В Екатеринбурге на перекрестке Объездная дорога — Амундсена неизвестные устроили перестрелку. Вставшие в пробку водители обсуждают происшествие в приложении «Яндекс.Карты». На сообщениях люди задаются вопросами, что не поделили участники перестрелки и есть ли пострадавшие. Из-за конфликта на дороге в этом месте образовалась пробка. Корреспондент URA.RU обратился в УМВД России по Екатеринбургу. На момент публикации новости ответ не поступил.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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