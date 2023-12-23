23 декабря 2023
22 декабря 2023

В Нижневартовске продлили закрытие катков из-за погоды

© Служба новостей «URA.RU»
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Новый каток в парке Терешковой. Челябинск, каток, парк терешковой, заливка льда
Закрытие катков в городе началось накануне 23 декабря Фото:

В Нижневартовске (ХМАО) 24 декабря закрыты для посещений восемь муниципальных катков. Днем ранее остановили работу шесть мест для катания на коньках. В городской Дирекции спортивных сооружений сообщили, что ограничения связаны с погодными условиями.

«Внимание! В связи с теплой погодой, восемь муниципальных катков в Нижневартовске временно закрыты по техническим причинам», — сообщили в telegram-канале ведомства.

В городе не работают катки по адресам: Маршала Жукова 3/1, Проспект Победы 19/1, Дружбы Народов 7/1, Пермская 23А, роллердром по 60 лет Октября 16, Нефтяников 25А, Ленина 37, Героев Самотлора 22. Работа локаций возобновится, как только позволят погодные условия.

В ХМАО оттепель началась в пятницу 22 декабря. На некоторых территориях воздух прогрелся до 3 градусов тепла. Синоптики ожидают, что потепление в округе продлится как минимум до конца выходных.

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В Нижневартовске (ХМАО) 24 декабря закрыты для посещений восемь муниципальных катков. Днем ранее остановили работу шесть мест для катания на коньках. В городской Дирекции спортивных сооружений сообщили, что ограничения связаны с погодными условиями. «Внимание! В связи с теплой погодой, восемь муниципальных катков в Нижневартовске временно закрыты по техническим причинам», — сообщили в telegram-канале ведомства. В городе не работают катки по адресам: Маршала Жукова 3/1, Проспект Победы 19/1, Дружбы Народов 7/1, Пермская 23А, роллердром по 60 лет Октября 16, Нефтяников 25А, Ленина 37, Героев Самотлора 22. Работа локаций возобновится, как только позволят погодные условия. В ХМАО оттепель началась в пятницу 22 декабря. На некоторых территориях воздух прогрелся до 3 градусов тепла. Синоптики ожидают, что потепление в округе продлится как минимум до конца выходных.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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