Песков отреагировал на большое число претендентов на выборы президента

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков ответил на вопрос о большом количестве заявившихся участников на президентские выборы. Официальный представитель Кремля назвал это число «естественным». Об этом он заявил на конференц-колле.
«Это избирательная кампания. Естественно появляются люди, которые заявляют о своих политических амбициях. У кого-то они реализуемые, у кого-то нет. Кто-то может принять участие в гонке», — ответил Песков на вопрос URA.RU.
Песков добавил, что в конституции зафиксировано право людей участвовать в президентских выборах и необходимые условия. Граждане пользуются такой возможностью.
Ранее глава ЦИК Элла Памфилова сообщила, что число желающих выдвинуться на выборы президента уже подошло к 30.
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