Песков отреагировал на большое число претендентов на выборы президента

Песков: большое число претендентов на выдвижение в президенты естественно
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Дмитрий Песков на пресс-конференции, посвященной старту конкурса медиа-грантов РГО. Москва, песков дмитрий
Песков назвал естественным большое число претендентов на выдвижение в президенты РФ Фото:

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков ответил на вопрос о большом количестве заявившихся участников на президентские выборы. Официальный представитель Кремля назвал это число «естественным». Об этом он заявил на конференц-колле.

«Это избирательная кампания. Естественно появляются люди, которые заявляют о своих политических амбициях. У кого-то они реализуемые, у кого-то нет. Кто-то может принять участие в гонке», — ответил Песков на вопрос URA.RU.

Песков добавил, что в конституции зафиксировано право людей участвовать в президентских выборах и необходимые условия. Граждане пользуются такой возможностью.

Ранее глава ЦИК Элла Памфилова сообщила, что число желающих выдвинуться на выборы президента уже подошло к 30.

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков ответил на вопрос о большом количестве заявившихся участников на президентские выборы. Официальный представитель Кремля назвал это число «естественным». Об этом он заявил на конференц-колле. «Это избирательная кампания. Естественно появляются люди, которые заявляют о своих политических амбициях. У кого-то они реализуемые, у кого-то нет. Кто-то может принять участие в гонке», — ответил Песков на вопрос URA.RU. Песков добавил, что в конституции зафиксировано право людей участвовать в президентских выборах и необходимые условия. Граждане пользуются такой возможностью. Ранее глава ЦИК Элла Памфилова сообщила, что число желающих выдвинуться на выборы президента уже подошло к 30.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...