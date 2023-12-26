Песков отреагировал на большое число претендентов на выборы президента

Песков: большое число претендентов на выдвижение в президенты естественно

26 декабря 2023 в 15:18 Размер текста - 17 +

Песков назвал естественным большое число претендентов на выдвижение в президенты РФ Фото: Владимир Андреев © URA.RU Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков ответил на вопрос о большом количестве заявившихся участников на президентские выборы. Официальный представитель Кремля назвал это число «естественным». Об этом он заявил на конференц-колле. «Это избирательная кампания. Естественно появляются люди, которые заявляют о своих политических амбициях. У кого-то они реализуемые, у кого-то нет. Кто-то может принять участие в гонке», — ответил Песков на вопрос URA.RU. Песков добавил, что в конституции зафиксировано право людей участвовать в президентских выборах и необходимые условия. Граждане пользуются такой возможностью. Ранее глава ЦИК Элла Памфилова сообщила, что число желающих выдвинуться на выборы президента уже подошло к 30.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков ответил на вопрос о большом количестве заявившихся участников на президентские выборы. Официальный представитель Кремля назвал это число «естественным». Об этом он заявил на конференц-колле. «Это избирательная кампания. Естественно появляются люди, которые заявляют о своих политических амбициях. У кого-то они реализуемые, у кого-то нет. Кто-то может принять участие в гонке», — ответил Песков на вопрос URA.RU. Песков добавил, что в конституции зафиксировано право людей участвовать в президентских выборах и необходимые условия. Граждане пользуются такой возможностью. Ранее глава ЦИК Элла Памфилова сообщила, что число желающих выдвинуться на выборы президента уже подошло к 30.