Единороссы ХМАО получили шанс сэкономить на подарках для «Елки желаний». Инсайд

26 декабря 2023 в 08:48 Размер текста - 17 +

Максимальная стоимость подарка в рамках акции «Елка желаний» оказалась ниже, чем в прошлом году Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Единороссы ХМАО получили шанс сэкономить на подарках для «Елки желаний». По данным источников URA.RU в истеблишменте партии, заявки, которые оставляют югорчане накануне 2024 года, обойдутся чиновникам и депутатам дешевле, чем в 2023-м. «Судя по спискам акции, максимальная цена детской радости в 2024-м — 80 тысяч рублей. Во столько, к примеру, оценивается поездка ребенка с сопровождающим в столицу или неожиданно дорогая фотосессия. По сравнению с прошлогодним максимумом „Елки желаний“ — баяна за 250 тысяч рублей, который просили родители одного из маленьких музыкантов, — экономия налицо», — сообщает инсайдер. По словам другого источника, в топе по-прежнему поездки в другие города, встречи с VIP-персонами, смартфоны, планшеты и велосипеды. В распоряжении редакции имеются подтверждающие документы. Также на сайте югорского реготделения ЕР есть информация о подаренном вице-спикером окружной думы Борисом Хохряковым мальчику из Нижневартовска баяне. На сайте производителя стоимость различных моделей варьируется от 50 тысяч рублей до 600 тысяч рублей, точная сумма, потраченная на подарок, не раскрывается. В пресс-службу регионального отделения ЕР направлен запрос. Ответ ожидается. Ранее URA.RU писало, что вице-губернатор ХМАО Азат Ислаев пообещал познакомить мальчика из подшефной округу Макеевки с легендарным российским вратарем Игорем Акинфеевым. Заветные желания детей исполнят в рамках акции и другие чиновники из окружного стройкомплекса. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Единороссы ХМАО получили шанс сэкономить на подарках для «Елки желаний». По данным источников URA.RU в истеблишменте партии, заявки, которые оставляют югорчане накануне 2024 года, обойдутся чиновникам и депутатам дешевле, чем в 2023-м. «Судя по спискам акции, максимальная цена детской радости в 2024-м — 80 тысяч рублей. Во столько, к примеру, оценивается поездка ребенка с сопровождающим в столицу или неожиданно дорогая фотосессия. По сравнению с прошлогодним максимумом „Елки желаний“ — баяна за 250 тысяч рублей, который просили родители одного из маленьких музыкантов, — экономия налицо», — сообщает инсайдер. По словам другого источника, в топе по-прежнему поездки в другие города, встречи с VIP-персонами, смартфоны, планшеты и велосипеды. В распоряжении редакции имеются подтверждающие документы. Также на сайте югорского реготделения ЕР есть информация о подаренном вице-спикером окружной думы Борисом Хохряковым мальчику из Нижневартовска баяне. На сайте производителя стоимость различных моделей варьируется от 50 тысяч рублей до 600 тысяч рублей, точная сумма, потраченная на подарок, не раскрывается. В пресс-службу регионального отделения ЕР направлен запрос. Ответ ожидается. Ранее URA.RU писало, что вице-губернатор ХМАО Азат Ислаев пообещал познакомить мальчика из подшефной округу Макеевки с легендарным российским вратарем Игорем Акинфеевым. Заветные желания детей исполнят в рамках акции и другие чиновники из окружного стройкомплекса.