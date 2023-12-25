Министр Злоказов: свердловчанам не хватает денег, чтобы рожать

Материальные выплаты не могут быть единственным стимулом для свердловских семей, когда речь идет о решении завести первого ребенка. Об этом заявил министр социальной политики региона Андрей Злоказов.
«На решение [завести первого ребенка] влияют не только материальное стимулирование. Здесь и наличие семьи, семейное положение. Немного сдвинулся период вхождения в брак, он стал более поздним. Тут совокупность факторов, но они решаются», — отметил Злоказов в эфире телеканала ОТВ.
Исходя из последних доступных данных Росстата, в Свердловской области за неполный 2023 год родилось 32 466 человек, а умерло — 46 358 человек. Помимо этого, область возглавила рейтинг регионов по числу абортов. Меньше чем за год за услугой прерывания беременности обратилось больше 14 тысяч свердловчанок.
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