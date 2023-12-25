Министр Злоказов: свердловчанам не хватает денег, чтобы рожать

26 декабря 2023 в 13:06 Размер текста - 17 +

Андрей Злоказов считает, что на рождение первенца влияет семейное положение Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Материальные выплаты не могут быть единственным стимулом для свердловских семей, когда речь идет о решении завести первого ребенка. Об этом заявил министр социальной политики региона Андрей Злоказов. «На решение [завести первого ребенка] влияют не только материальное стимулирование. Здесь и наличие семьи, семейное положение. Немного сдвинулся период вхождения в брак, он стал более поздним. Тут совокупность факторов, но они решаются», — отметил Злоказов в эфире телеканала ОТВ. Исходя из последних доступных данных Росстата, в Свердловской области за неполный 2023 год родилось 32 466 человек, а умерло — 46 358 человек. Помимо этого, область возглавила рейтинг регионов по числу абортов. Меньше чем за год за услугой прерывания беременности обратилось больше 14 тысяч свердловчанок.

Материальные выплаты не могут быть единственным стимулом для свердловских семей, когда речь идет о решении завести первого ребенка. Об этом заявил министр социальной политики региона Андрей Злоказов. «На решение [завести первого ребенка] влияют не только материальное стимулирование. Здесь и наличие семьи, семейное положение. Немного сдвинулся период вхождения в брак, он стал более поздним. Тут совокупность факторов, но они решаются», — отметил Злоказов в эфире телеканала ОТВ. Исходя из последних доступных данных Росстата, в Свердловской области за неполный 2023 год родилось 32 466 человек, а умерло — 46 358 человек. Помимо этого, область возглавила рейтинг регионов по числу абортов. Меньше чем за год за услугой прерывания беременности обратилось больше 14 тысяч свердловчанок.