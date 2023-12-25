В ХМАО грузовиками разрушен один из автозимников

В Октябрьском районе (ХМАО) временно ограничили движение по автозимнику до поселения Большие Леуши из-за разрушения зимней дороги грузовиками. Информация об этом была опубликована в tg-канале «Северавтодор».
«В связи с разрушением дорожного полотна зимней дороги „Большой Камень — Большие Леуши“ тяжелой техникой, несоблюдающей ранее введенные ограничения по массе до 5 тонн, проезд по зимнику для легкового транспорта невозможен и небезопасен. В связи с этим с 17.00 26.12.2023 года ограничивается движение всех транспортных средств по данному автозимнику», — указано в посте.
Проезд будет разрешен только автомобилям экстренных служб. Когда возобновится движение для легкового транспорта в посте не указано.
Ранее URA.RU сообщало, что в Березовском районе перекрыли движение по автозимнику. Тяжелая техника повредила дорогу.
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