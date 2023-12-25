25 декабря 2023

В ХМАО грузовиками разрушен один из автозимников

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Деревня Ярки, зимник. Ханты-Мансийский район, трактор, автозимник
На дороге не соблюдались весовые ограничения Фото:

В Октябрьском районе (ХМАО) временно ограничили движение по автозимнику до поселения Большие Леуши из-за разрушения зимней дороги грузовиками. Информация об этом была опубликована в tg-канале «Северавтодор».

«В связи с разрушением дорожного полотна зимней дороги „Большой Камень — Большие Леуши“ тяжелой техникой, несоблюдающей ранее введенные ограничения по массе до 5 тонн, проезд по зимнику для легкового транспорта невозможен и небезопасен. В связи с этим с 17.00 26.12.2023 года ограничивается движение всех транспортных средств по данному автозимнику», — указано в посте.

Проезд будет разрешен только автомобилям экстренных служб. Когда возобновится движение для легкового транспорта в посте не указано.

Ранее URA.RU сообщало, что в Березовском районе перекрыли движение по автозимнику. Тяжелая техника повредила дорогу.

Главные новости ХМАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Октябрьском районе (ХМАО) временно ограничили движение по автозимнику до поселения Большие Леуши из-за разрушения зимней дороги грузовиками. Информация об этом была опубликована в tg-канале «Северавтодор». «В связи с разрушением дорожного полотна зимней дороги „Большой Камень — Большие Леуши“ тяжелой техникой, несоблюдающей ранее введенные ограничения по массе до 5 тонн, проезд по зимнику для легкового транспорта невозможен и небезопасен. В связи с этим с 17.00 26.12.2023 года ограничивается движение всех транспортных средств по данному автозимнику», — указано в посте. Проезд будет разрешен только автомобилям экстренных служб. Когда возобновится движение для легкового транспорта в посте не указано. Ранее URA.RU сообщало, что в Березовском районе перекрыли движение по автозимнику. Тяжелая техника повредила дорогу.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...