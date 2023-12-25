Пермская фирма заплатит удмуртке около 8 млн за поврежденные взрывом дом и баню

26 декабря 2023 в 16:58 Размер текста - 17 +

Решение о выплате денег принял Пермский краевой суд Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU ПАО «Пермнефтегеофизика» выплатит 7,9 млн рублей жительнице Удмуртии. В время сейсморазведочных работ от взрыва были повреждены дом и баня женщины. Суд обязал компанию выплатить ущерб. «Ростехнадзор выявил нарушения в действиях ПАО „Пермнефтегеофизика“ во время сейсморазведочных работ в Удмуртии. Компания устроила взрыв в населенном пункте, от которого дом и баня местной жительницы стали буквально трескаться. Суд обязал выплатить женщине 7,9 млн рублей. Именно такая сумма нужна, чтобы восстановить строения», — говорится на сайте Пермского краевого суда. В ходе заседаний было установлено, что «Пермнефтегеофизика» не выдержала минимальное расстояние до зданий и сооружений. Также не была учтена топография местности и нарушены требования приказов Ростехнадзора.

ПАО «Пермнефтегеофизика» выплатит 7,9 млн рублей жительнице Удмуртии. В время сейсморазведочных работ от взрыва были повреждены дом и баня женщины. Суд обязал компанию выплатить ущерб. «Ростехнадзор выявил нарушения в действиях ПАО „Пермнефтегеофизика“ во время сейсморазведочных работ в Удмуртии. Компания устроила взрыв в населенном пункте, от которого дом и баня местной жительницы стали буквально трескаться. Суд обязал выплатить женщине 7,9 млн рублей. Именно такая сумма нужна, чтобы восстановить строения», — говорится на сайте Пермского краевого суда. В ходе заседаний было установлено, что «Пермнефтегеофизика» не выдержала минимальное расстояние до зданий и сооружений. Также не была учтена топография местности и нарушены требования приказов Ростехнадзора.