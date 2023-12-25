25 декабря 2023

Пермская фирма заплатит удмуртке около 8 млн за поврежденные взрывом дом и баню

© Служба новостей «URA.RU»
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Решение о выплате денег принял Пермский краевой суд Фото:

ПАО «Пермнефтегеофизика» выплатит 7,9 млн рублей жительнице Удмуртии. В время сейсморазведочных работ от взрыва были повреждены дом и баня женщины. Суд обязал компанию выплатить ущерб.

«Ростехнадзор выявил нарушения в действиях ПАО „Пермнефтегеофизика“ во время сейсморазведочных работ в Удмуртии. Компания устроила взрыв в населенном пункте, от которого дом и баня местной жительницы стали буквально трескаться. Суд обязал выплатить женщине 7,9 млн рублей. Именно такая сумма нужна, чтобы восстановить строения», — говорится на сайте Пермского краевого суда.

В ходе заседаний было установлено, что «Пермнефтегеофизика» не выдержала минимальное расстояние до зданий и сооружений. Также не была учтена топография местности и нарушены требования приказов Ростехнадзора.

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ПАО «Пермнефтегеофизика» выплатит 7,9 млн рублей жительнице Удмуртии. В время сейсморазведочных работ от взрыва были повреждены дом и баня женщины. Суд обязал компанию выплатить ущерб. «Ростехнадзор выявил нарушения в действиях ПАО „Пермнефтегеофизика“ во время сейсморазведочных работ в Удмуртии. Компания устроила взрыв в населенном пункте, от которого дом и баня местной жительницы стали буквально трескаться. Суд обязал выплатить женщине 7,9 млн рублей. Именно такая сумма нужна, чтобы восстановить строения», — говорится на сайте Пермского краевого суда. В ходе заседаний было установлено, что «Пермнефтегеофизика» не выдержала минимальное расстояние до зданий и сооружений. Также не была учтена топография местности и нарушены требования приказов Ростехнадзора.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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