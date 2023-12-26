26 декабря 2023

В Свердловской области больше двух недель ищут 46-летнего мужчину. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Мужчину ищут уже 16 дней (архивное фото) Фото:

В поселке Рудничный (Свердловская область) с 11 декабря ищут 46-летнего Евгения Круглова. Об этом сообщили в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт».

«Помогите найти человека! Пропал 46-летний Евгений Круглов. Поселок Рудничный, Краснотурьинский городской округ. С 11 декабря 2023 года его местонахождение неизвестно», — пишет сообщество «Поисковый отряд „ЛизаАлерт“ Свердловской области» соцсети «ВКонтакте».

Приметы мужчины: рост 175 сантиметров, плотного телосложения, светло-русые короткие волосы, зелено-голубые глаза. Был одет в серую футболку и черные штаны.

Любые сведения о его местонахождении можно сообщить по горячей линии: 8 (800) 700-54-52 либо по телефону 112. Также можно обратиться по номеру инфорга: 8 (953) 053-04-83.

Ориентировка на пропавшего мужчину
Ориентировка на пропавшего мужчину
Фото:

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В поселке Рудничный (Свердловская область) с 11 декабря ищут 46-летнего Евгения Круглова. Об этом сообщили в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт». «Помогите найти человека! Пропал 46-летний Евгений Круглов. Поселок Рудничный, Краснотурьинский городской округ. С 11 декабря 2023 года его местонахождение неизвестно», — пишет сообщество «Поисковый отряд „ЛизаАлерт“ Свердловской области» соцсети «ВКонтакте». Приметы мужчины: рост 175 сантиметров, плотного телосложения, светло-русые короткие волосы, зелено-голубые глаза. Был одет в серую футболку и черные штаны. Любые сведения о его местонахождении можно сообщить по горячей линии: 8 (800) 700-54-52 либо по телефону 112. Также можно обратиться по номеру инфорга: 8 (953) 053-04-83.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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