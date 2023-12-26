Мэр Екатеринбурга назвал дороги, которые чистят в первую очередь

В Екатеринбурге первоочередно чистят дороги для общественного транспорта и мосты

27 декабря 2023 в 12:35 Размер текста - 17 +

Сегодня коммунальные службы уделяют особое внимание остановкам и пешеходным переходам Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета Екатеринбург завалило снегом В первую очередь коммунальные службы чистят дороги, где проходят маршруты общественного транспорта, располагаются мосты, путепроводы и социальные объекты. Чтобы справиться с последствиями аномального снегопада, на помощь коммунальщикам вышли грейдеры, самосвалы и тракторы. Об этом сообщает мэрия Екатеринбурга. «106 лет не было такого объема осадков. Сейчас нестандартная ситуация. Необходимо максимально сосредоточиться на уборке магистралей, чтобы мог проходить общественный транспорт, организовать сопровождение ГИБДД, чтобы обеспечить беспрепятственную работу уборочной техники, усилить обработку ПГМ, чтобы обезопасить спуски и подъемы», — поставил задачу мэр города Алексей Орлов. В ночь с 26 на 27 декабря на улицах Екатеринбурга работало 225 единиц спецтехники и 86 дорожных рабочих. На полигоны за сутки вывезено 5,6 тонны снега, а на обочины для формирования валов переброшено 5 тонн снега. Кроме этого, для обработки дорог и улиц использовано 113 тысяч тонн противогололедных материалов. Днем 27 декабря коммунальные службы уделяют особое внимание остановкам и пешеходным переходам. При этом в мэрии подчеркивают, что дворы и проезды должны чистить управляющие компании или ТСЖ.

В первую очередь коммунальные службы чистят дороги, где проходят маршруты общественного транспорта, располагаются мосты, путепроводы и социальные объекты. Чтобы справиться с последствиями аномального снегопада, на помощь коммунальщикам вышли грейдеры, самосвалы и тракторы. Об этом сообщает мэрия Екатеринбурга. «106 лет не было такого объема осадков. Сейчас нестандартная ситуация. Необходимо максимально сосредоточиться на уборке магистралей, чтобы мог проходить общественный транспорт, организовать сопровождение ГИБДД, чтобы обеспечить беспрепятственную работу уборочной техники, усилить обработку ПГМ, чтобы обезопасить спуски и подъемы», — поставил задачу мэр города Алексей Орлов. В ночь с 26 на 27 декабря на улицах Екатеринбурга работало 225 единиц спецтехники и 86 дорожных рабочих. На полигоны за сутки вывезено 5,6 тонны снега, а на обочины для формирования валов переброшено 5 тонн снега. Кроме этого, для обработки дорог и улиц использовано 113 тысяч тонн противогололедных материалов. Днем 27 декабря коммунальные службы уделяют особое внимание остановкам и пешеходным переходам. При этом в мэрии подчеркивают, что дворы и проезды должны чистить управляющие компании или ТСЖ.