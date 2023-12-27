Пермский ученый дала советы, как не болеть на теплых курортах зимой

Пермский ученый: правильное питание и режим сна помогают при смене климата

27 декабря 2023 в 15:29 Размер текста - 17 +

Часто люди страдают неприятными симптомами при резкой смене климата Фото: Виталий Страхов © URA.RU Предварительный загар, обильное питье, правильный режим сна и питание помогут не заболеть человеку при резкой смене климата и часового пояса. Об этом URA.RU рассказал доктор медицинских наук, профессор кафедры охраны окружающей среды Пермского Политеха Лариса Волкова. Часто неприятными симптомами и обострениями страдают люди, переехавшие зимой на отпуск в теплые края. «Во-первых, на отдыхе следует ввести в распорядок дня физические нагрузки и правильно питаться. Во-вторых, отладить режим сна и бодрствования, адаптироваться к новому часовому поясу. В-третьих, стоит подготовить кожу к солнцу: заранее загореть немного, чтобы не обгорать. В-четвертых, в жаркую погоду необходимо пить много воды, лучше употреблять минеральную воду, которая будет восстанавливать солевой баланс организма», — рассказала Волкова. Она добавила, что не стоит употреблять холодную воду. Профессор пояснила, что полная акклиматизация у человека занимает в среднем неделю, а если не повезет, то до 20 дней. При неблагоприятных условиях этот процесс может разделиться на несколько этапов. В таком случае будут проявляться такие симптомы, как усталость, сонливость, головная боль, тошнота, обострение некоторых заболеваний. При этом проблемы могут ждать туристы и при возвращений домой в холодный климат — сужение сосудов, головные боли. Среди серьезных последствий возможны резкий скачок артериального давления и приступ стенокардии. Помимо проблем с климатом и часовым поясом в странах с жарким климатом туристов могут ждать вездесущие инфекции. В ПНИПУ напомнили, что перед поездкой стоит сделать прививки от дифтерии, столбняка, кори, краснухи, паротита и гепатита В, гепатита А, брюшного тифа, бешенства и желтой лихорадки. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Предварительный загар, обильное питье, правильный режим сна и питание помогут не заболеть человеку при резкой смене климата и часового пояса. Об этом URA.RU рассказал доктор медицинских наук, профессор кафедры охраны окружающей среды Пермского Политеха Лариса Волкова. Часто неприятными симптомами и обострениями страдают люди, переехавшие зимой на отпуск в теплые края. «Во-первых, на отдыхе следует ввести в распорядок дня физические нагрузки и правильно питаться. Во-вторых, отладить режим сна и бодрствования, адаптироваться к новому часовому поясу. В-третьих, стоит подготовить кожу к солнцу: заранее загореть немного, чтобы не обгорать. В-четвертых, в жаркую погоду необходимо пить много воды, лучше употреблять минеральную воду, которая будет восстанавливать солевой баланс организма», — рассказала Волкова. Она добавила, что не стоит употреблять холодную воду. Профессор пояснила, что полная акклиматизация у человека занимает в среднем неделю, а если не повезет, то до 20 дней. При неблагоприятных условиях этот процесс может разделиться на несколько этапов. В таком случае будут проявляться такие симптомы, как усталость, сонливость, головная боль, тошнота, обострение некоторых заболеваний. При этом проблемы могут ждать туристы и при возвращений домой в холодный климат — сужение сосудов, головные боли. Среди серьезных последствий возможны резкий скачок артериального давления и приступ стенокардии. Помимо проблем с климатом и часовым поясом в странах с жарким климатом туристов могут ждать вездесущие инфекции. В ПНИПУ напомнили, что перед поездкой стоит сделать прививки от дифтерии, столбняка, кори, краснухи, паротита и гепатита В, гепатита А, брюшного тифа, бешенства и желтой лихорадки.