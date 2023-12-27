Пьяный пермяк испугал соседей, ломясь к ним в квартиру

Суд обязал мужчину выплатить штраф
Житель Осы Пермского края испугал соседей, пытаясь попасть к ним в квартиру. Он был в состоянии алкогольного опьянения, сообщается на сайте Осинского районного суда.
«В вечернее время мужчина с силой стучал в двери жителей дома по улице Пугачева, выражался нецензурной бранью, чем нарушил спокойствие граждан, в связи с чем соседям пришлось обратиться в полицию. Также он не реагировал на требования прибывших полицейских», — сообщается на сайте.
В суде пермяк признал свою вину. Он пояснил, что был выпившим, поэтому перепутал дом и квартиру. Суд обязал мужчину выплатить штраф в размере 1000 рублей за нарушение общественного порядка.
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