Пьяный пермяк испугал соседей, ломясь к ним в квартиру

28 декабря 2023 в 07:17 Размер текста - 17 +

Суд обязал мужчину выплатить штраф Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Житель Осы Пермского края испугал соседей, пытаясь попасть к ним в квартиру. Он был в состоянии алкогольного опьянения, сообщается на сайте Осинского районного суда. «В вечернее время мужчина с силой стучал в двери жителей дома по улице Пугачева, выражался нецензурной бранью, чем нарушил спокойствие граждан, в связи с чем соседям пришлось обратиться в полицию. Также он не реагировал на требования прибывших полицейских», — сообщается на сайте. В суде пермяк признал свою вину. Он пояснил, что был выпившим, поэтому перепутал дом и квартиру. Суд обязал мужчину выплатить штраф в размере 1000 рублей за нарушение общественного порядка.

Житель Осы Пермского края испугал соседей, пытаясь попасть к ним в квартиру. Он был в состоянии алкогольного опьянения, сообщается на сайте Осинского районного суда. «В вечернее время мужчина с силой стучал в двери жителей дома по улице Пугачева, выражался нецензурной бранью, чем нарушил спокойствие граждан, в связи с чем соседям пришлось обратиться в полицию. Также он не реагировал на требования прибывших полицейских», — сообщается на сайте. В суде пермяк признал свою вину. Он пояснил, что был выпившим, поэтому перепутал дом и квартиру. Суд обязал мужчину выплатить штраф в размере 1000 рублей за нарушение общественного порядка.