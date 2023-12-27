27 декабря 2023

Пьяный пермяк испугал соседей, ломясь к ним в квартиру

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Избрание меры пресечения. Курган. , приговор, судья, суд, судебный процесс
Суд обязал мужчину выплатить штраф Фото:

Житель Осы Пермского края испугал соседей, пытаясь попасть к ним в квартиру. Он был в состоянии алкогольного опьянения, сообщается на сайте Осинского районного суда.

«В вечернее время мужчина с силой стучал в двери жителей дома по улице Пугачева, выражался нецензурной бранью, чем нарушил спокойствие граждан, в связи с чем соседям пришлось обратиться в полицию. Также он не реагировал на требования прибывших полицейских», — сообщается на сайте.

В суде пермяк признал свою вину. Он пояснил, что был выпившим, поэтому перепутал дом и квартиру. Суд обязал мужчину выплатить штраф в размере 1000 рублей за нарушение общественного порядка.

Главные новости Перми и края уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Житель Осы Пермского края испугал соседей, пытаясь попасть к ним в квартиру. Он был в состоянии алкогольного опьянения, сообщается на сайте Осинского районного суда. «В вечернее время мужчина с силой стучал в двери жителей дома по улице Пугачева, выражался нецензурной бранью, чем нарушил спокойствие граждан, в связи с чем соседям пришлось обратиться в полицию. Также он не реагировал на требования прибывших полицейских», — сообщается на сайте. В суде пермяк признал свою вину. Он пояснил, что был выпившим, поэтому перепутал дом и квартиру. Суд обязал мужчину выплатить штраф в размере 1000 рублей за нарушение общественного порядка.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...