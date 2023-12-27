27 декабря 2023

Челябинский следователь, в доме у которого нашли пистолет из вещдоков, встретит Новый год в камере

Челябинскому следователю Шпигуну не удалось оспорить заключение в СИЗО
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Избрание меры пресечения следователю Вадиму Шпигуну в Тракторозаводском суде Челябинска, Шпигун Вадим
Адвокатам Вадима Шпигуна не удалось добиться смягчения меры пресечения Фото:

Сотрудник отдела Следственного комитета по Советскому району Челябинска Вадим Шпигун, задержанный ФСБ по обвинениям в превышении полномочий и фальсификации улик, встретит новогодние праздники в следственном изоляторе. Как сообщили URA.RU 28 декабря в пресс-службе Челябинского облсуда, выйти на свободу он сможет в лучшем случае после 5 февраля.

«Рассмотрев в апелляционном порядке жалобы адвокатов обвиняемого Вадима Шпигуна, суд оставил без изменения постановление Тракторозаводского районного суда Челябинска от 6 декабря 2023 года. Им в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 5 февраля 2024 года. Обжалуя постановление районного суда, адвокаты просили его отменить, избрать в отношении подзащитного меру пресечения в виде домашнего ареста», — пояснили URA.RU в пресс-службе суда.

Сотрудники УФСБ по региону задержали Шпигуна в начале ноября. В его доме прошли обыски, во время которых силовики наткнулись на пистолет, изъятый из вещдоков. По слухам, качество жизни следователя не соответствует его зарплате, что наталкивает на мысли о коррупционной составляющей дела. В настоящее время следователи ищут доказательства получения взяток Шпигуном. Все зависит от показаний основного фигуранта дела, Екатерины Мининой, ранее занимающей пост директора чеченской компании ООО «ТД Инрост». Она находится в СИЗО по делу о даче взяток. Однако пока она не говорит следствию для кого они предназначались.

Следователя «вели» долгое время. По версии следствия, он, занимаясь расследованиями дел в сфере налоговых отчислений, не редко помогал бизнесменам уходить от ответственности за неуплату НДС.

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Сотрудник отдела Следственного комитета по Советскому району Челябинска Вадим Шпигун, задержанный ФСБ по обвинениям в превышении полномочий и фальсификации улик, встретит новогодние праздники в следственном изоляторе. Как сообщили URA.RU 28 декабря в пресс-службе Челябинского облсуда, выйти на свободу он сможет в лучшем случае после 5 февраля. «Рассмотрев в апелляционном порядке жалобы адвокатов обвиняемого Вадима Шпигуна, суд оставил без изменения постановление Тракторозаводского районного суда Челябинска от 6 декабря 2023 года. Им в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 5 февраля 2024 года. Обжалуя постановление районного суда, адвокаты просили его отменить, избрать в отношении подзащитного меру пресечения в виде домашнего ареста», — пояснили URA.RU в пресс-службе суда. Сотрудники УФСБ по региону задержали Шпигуна в начале ноября. В его доме прошли обыски, во время которых силовики наткнулись на пистолет, изъятый из вещдоков. По слухам, качество жизни следователя не соответствует его зарплате, что наталкивает на мысли о коррупционной составляющей дела. В настоящее время следователи ищут доказательства получения взяток Шпигуном. Все зависит от показаний основного фигуранта дела, Екатерины Мининой, ранее занимающей пост директора чеченской компании ООО «ТД Инрост». Она находится в СИЗО по делу о даче взяток. Однако пока она не говорит следствию для кого они предназначались. Следователя «вели» долгое время. По версии следствия, он, занимаясь расследованиями дел в сфере налоговых отчислений, не редко помогал бизнесменам уходить от ответственности за неуплату НДС.
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