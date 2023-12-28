28 декабря 2023

На предприятии «Ураласбест» погиб сотрудник

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Погибшему сотруднику было 36 лет Фото:

В Асбесте (Свердловская область) на предприятии «Ураласбест» погиб 36-летний рабочий. Трагедия произошла 29 декабря.

«ПАО „Ураласбест“ с прискорбием сообщает, что 29 декабря 2023 года в 11.00 на производстве №2 произошел несчастный случай. Администрация и профсоюзный комитет ПАО „Ураласбест“ приносит соболезнования родственникам погибшего», — сообщает «Ураласбест» в официальном сообществе во «ВКонтакте».

23 декабря в Екатеринбурге на предприятии ООО «ВИЗ-Сталь» насмерть разбилась сотрудница. Женщина упала со второго этажа.

В октябре трагедия с гибелью рабочих произошла на радиозаводе ФГУП «По „Октябрь“». Там оборвалась люлька с рабочими. Один мужчина погиб на месте, а второй скончался в больнице.

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В Асбесте (Свердловская область) на предприятии «Ураласбест» погиб 36-летний рабочий. Трагедия произошла 29 декабря. «ПАО „Ураласбест“ с прискорбием сообщает, что 29 декабря 2023 года в 11.00 на производстве №2 произошел несчастный случай. Администрация и профсоюзный комитет ПАО „Ураласбест“ приносит соболезнования родственникам погибшего», — сообщает «Ураласбест» в официальном сообществе во «ВКонтакте». 23 декабря в Екатеринбурге на предприятии ООО «ВИЗ-Сталь» насмерть разбилась сотрудница. Женщина упала со второго этажа. В октябре трагедия с гибелью рабочих произошла на радиозаводе ФГУП «По „Октябрь“». Там оборвалась люлька с рабочими. Один мужчина погиб на месте, а второй скончался в больнице.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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