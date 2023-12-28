На предприятии «Ураласбест» погиб сотрудник

В Асбесте (Свердловская область) на предприятии «Ураласбест» погиб 36-летний рабочий. Трагедия произошла 29 декабря.
«ПАО „Ураласбест“ с прискорбием сообщает, что 29 декабря 2023 года в 11.00 на производстве №2 произошел несчастный случай. Администрация и профсоюзный комитет ПАО „Ураласбест“ приносит соболезнования родственникам погибшего», — сообщает «Ураласбест» в официальном сообществе во «ВКонтакте».
23 декабря в Екатеринбурге на предприятии ООО «ВИЗ-Сталь» насмерть разбилась сотрудница. Женщина упала со второго этажа.
В октябре трагедия с гибелью рабочих произошла на радиозаводе ФГУП «По „Октябрь“». Там оборвалась люлька с рабочими. Один мужчина погиб на месте, а второй скончался в больнице.
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