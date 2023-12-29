Свердловские прокуроры взяли на контроль смертельное ДТП с 12-летней девочкой

Камышловская межрайонная прокуратура (Свердловская область) организовала проверку после происшествия, в котором водитель автомобиля Nissan насмерть сбил 12-летнюю девочку. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.
«На место происшествия совместно со следственно-оперативной группой выезжал Камышловский межрайонный прокурор Андрей Аржаховский для координации деятельности правоохранительных органов. Проведение доследственной проверки, организованной органами полиции, находится на контроле прокуратуры», — сказано в сообщении telegram-канала «Прокуратура Свердловской области».
Авария произошла 30 декабря на седьмом километре дороги западного подъезда к Камышлову. 51-летний водитель иномарки сбил шестиклассницу, перебегающую дорогу. Девочка скончалась на месте до прибытия скорой помощи.
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