29 декабря 2023

Свердловские прокуроры взяли на контроль смертельное ДТП с 12-летней девочкой

© Служба новостей «URA.RU»
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Коллегия прокуратуры Челябинской области. Челябинск, прокурор, прокуратура
На место смертельной аварии приехал межрайонный прокурор Фото:

Камышловская межрайонная прокуратура (Свердловская область) организовала проверку после происшествия, в котором водитель автомобиля Nissan насмерть сбил 12-летнюю девочку. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

«На место происшествия совместно со следственно-оперативной группой выезжал Камышловский межрайонный прокурор Андрей Аржаховский для координации деятельности правоохранительных органов. Проведение доследственной проверки, организованной органами полиции, находится на контроле прокуратуры», — сказано в сообщении telegram-канала «Прокуратура Свердловской области».

Авария произошла 30 декабря на седьмом километре дороги западного подъезда к Камышлову. 51-летний водитель иномарки сбил шестиклассницу, перебегающую дорогу. Девочка скончалась на месте до прибытия скорой помощи.

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Камышловская межрайонная прокуратура (Свердловская область) организовала проверку после происшествия, в котором водитель автомобиля Nissan насмерть сбил 12-летнюю девочку. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства. «На место происшествия совместно со следственно-оперативной группой выезжал Камышловский межрайонный прокурор Андрей Аржаховский для координации деятельности правоохранительных органов. Проведение доследственной проверки, организованной органами полиции, находится на контроле прокуратуры», — сказано в сообщении telegram-канала «Прокуратура Свердловской области». Авария произошла 30 декабря на седьмом километре дороги западного подъезда к Камышлову. 51-летний водитель иномарки сбил шестиклассницу, перебегающую дорогу. Девочка скончалась на месте до прибытия скорой помощи.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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