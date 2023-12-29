В Свердловской области водитель Nissan насмерть сбил 12-летнюю девочку. Видео

30 декабря 2023 в 15:19 Размер текста - 17 +

По факту ДТП силовики организовали проверку Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Камышловском районе (Свердловская область) 51-летний водитель автомобиля Nissan насмерть сбил 12-летнюю девочку, которая направлялась в магазин за мандаринами. Девочка решила перебежать дорогу, рассказали в пресс-службе регионального УГИБДД. «ДТП произошло 30 декабря в 10:40 часов на седьмом километре дороги западного подъезда к Камышлову. Водитель автомобиля Nissan, 1972 года рождения совершил наезд на несовершеннолетнего пешехода 2011 года рождения, перебегающего дорогу перед близко идущим транспортным средством в зоне видимости пешеходного перехода», — пишет telegram-канал «ГИБДД Свердловской области». От полученных травм девочка скончалась на месте до прибытия медиков. Сотрудники Госавтоинспекции установили, что 12-летняя проживала в селе Обуховское и направлялась в магазин за мандаринами. «ОВД организовали расследование, по результатам которого будет принято обоснованное процессуальное решение», — отметили в ведомстве.

В Камышловском районе (Свердловская область) 51-летний водитель автомобиля Nissan насмерть сбил 12-летнюю девочку, которая направлялась в магазин за мандаринами. Девочка решила перебежать дорогу, рассказали в пресс-службе регионального УГИБДД. «ДТП произошло 30 декабря в 10:40 часов на седьмом километре дороги западного подъезда к Камышлову. Водитель автомобиля Nissan, 1972 года рождения совершил наезд на несовершеннолетнего пешехода 2011 года рождения, перебегающего дорогу перед близко идущим транспортным средством в зоне видимости пешеходного перехода», — пишет telegram-канал «ГИБДД Свердловской области». От полученных травм девочка скончалась на месте до прибытия медиков. Сотрудники Госавтоинспекции установили, что 12-летняя проживала в селе Обуховское и направлялась в магазин за мандаринами. «ОВД организовали расследование, по результатам которого будет принято обоснованное процессуальное решение», — отметили в ведомстве.