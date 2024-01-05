05 января 2024

Гладков пообещал жителям Белгорода перевезти их в безопасное место

© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание Госсовета по молодежной политике в Кремле. Москва, гладков вячеслав
Гладков сообщил, что жителям Белгорода помогут выехать в Старый Оскол и Губкин Фото:
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Все жители Белгородской области, кому нужна помощь по переселению, обязательно ее получат. Об этом заявил местный губернатор Вячеслав Гладков.

«Вижу несколько обращений в социальных сетях, где пишут: „Нам страшно, помогите нам выехать в безопасное место“. Конечно, поможем! Уже несколько семей перевезли. Все, что от нас зависит, мы делаем», — написал Гладков в telegram-канале.

Он сообщил, что тем, кто нуждается в переезде из опасных районов, могут обратиться к нему лично через приемную. Кроме того, можно позвонить в приемную мэра администрации города Белгорода Валентина Валентиновича Демидова. Или по телефонам «122» или «112». Во время звонка следует сообщить о готовности выехать. По словам Гладкова, сейчас людей перевозят в Старый Оскол и Губкин и заселяют в комфортные номера со всеми необходимыми условиями.

В ночь на 5 января над Белгородской областью было уничтожено 10 ракет. В Белгороде была запущена сирена ракетной опасности. Гладков 5 января выехал на место и показал многочисленные повреждения домов. Той же ночью ВСУ массово атаковали Крым, Новороссийск и Севастополь.

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Все жители Белгородской области, кому нужна помощь по переселению, обязательно ее получат. Об этом заявил местный губернатор Вячеслав Гладков. «Вижу несколько обращений в социальных сетях, где пишут: „Нам страшно, помогите нам выехать в безопасное место“. Конечно, поможем! Уже несколько семей перевезли. Все, что от нас зависит, мы делаем», — написал Гладков в telegram-канале. Он сообщил, что тем, кто нуждается в переезде из опасных районов, могут обратиться к нему лично через приемную. Кроме того, можно позвонить в приемную мэра администрации города Белгорода Валентина Валентиновича Демидова. Или по телефонам «122» или «112». Во время звонка следует сообщить о готовности выехать. По словам Гладкова, сейчас людей перевозят в Старый Оскол и Губкин и заселяют в комфортные номера со всеми необходимыми условиями. В ночь на 5 января над Белгородской областью было уничтожено 10 ракет. В Белгороде была запущена сирена ракетной опасности. Гладков 5 января выехал на место и показал многочисленные повреждения домов. Той же ночью ВСУ массово атаковали Крым, Новороссийск и Севастополь.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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