Гладков пообещал жителям Белгорода перевезти их в безопасное место

05 января 2024 в 18:54 Размер текста - 17 +

Гладков сообщил, что жителям Белгорода помогут выехать в Старый Оскол и Губкин Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Все жители Белгородской области, кому нужна помощь по переселению, обязательно ее получат. Об этом заявил местный губернатор Вячеслав Гладков. «Вижу несколько обращений в социальных сетях, где пишут: „Нам страшно, помогите нам выехать в безопасное место“. Конечно, поможем! Уже несколько семей перевезли. Все, что от нас зависит, мы делаем», — написал Гладков в telegram-канале. Он сообщил, что тем, кто нуждается в переезде из опасных районов, могут обратиться к нему лично через приемную. Кроме того, можно позвонить в приемную мэра администрации города Белгорода Валентина Валентиновича Демидова. Или по телефонам «122» или «112». Во время звонка следует сообщить о готовности выехать. По словам Гладкова, сейчас людей перевозят в Старый Оскол и Губкин и заселяют в комфортные номера со всеми необходимыми условиями. В ночь на 5 января над Белгородской областью было уничтожено 10 ракет. В Белгороде была запущена сирена ракетной опасности. Гладков 5 января выехал на место и показал многочисленные повреждения домов. Той же ночью ВСУ массово атаковали Крым, Новороссийск и Севастополь.

Все жители Белгородской области, кому нужна помощь по переселению, обязательно ее получат. Об этом заявил местный губернатор Вячеслав Гладков. «Вижу несколько обращений в социальных сетях, где пишут: „Нам страшно, помогите нам выехать в безопасное место“. Конечно, поможем! Уже несколько семей перевезли. Все, что от нас зависит, мы делаем», — написал Гладков в telegram-канале. Он сообщил, что тем, кто нуждается в переезде из опасных районов, могут обратиться к нему лично через приемную. Кроме того, можно позвонить в приемную мэра администрации города Белгорода Валентина Валентиновича Демидова. Или по телефонам «122» или «112». Во время звонка следует сообщить о готовности выехать. По словам Гладкова, сейчас людей перевозят в Старый Оскол и Губкин и заселяют в комфортные номера со всеми необходимыми условиями. В ночь на 5 января над Белгородской областью было уничтожено 10 ракет. В Белгороде была запущена сирена ракетной опасности. Гладков 5 января выехал на место и показал многочисленные повреждения домов. Той же ночью ВСУ массово атаковали Крым, Новороссийск и Севастополь.