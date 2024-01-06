Происшествия Трехлетний мальчик потерял сознание в пригородной электричке Перми 07 января 2024 в 13:12 Размер текста - 17 + В Перми на перроне электричку встречала бригада медиков Фото: Сергей Русанов © URA.RU В пермской электричке, следующей по маршруту Шаля — Оверята, трехлетний ребенок потерял сознание. Мальчик ехал в сопровождении бабушки, рассказала одна из пассажирок. Инцидент произошел вечером 4 января. «Мальчик был активным, бегал, но внезапно ему стало плохо. Сотрудники поезда по громкоговорителю рассказали о ситуации и попросили откликнуться медиков, если они есть. К сожалению, таких не оказалось. В Перми на вокзале поезд встретила реанимационная бригада. Ребенок к тому времени был без сознания», — рассказала пассажирка поезда изданию 59.RU. По данным министерства здравоохранения Прикамья, трехлетний малыш сейчас находится дома. Его семья отказалась от госпитализации. В пермской электричке, следующей по маршруту Шаля — Оверята, трехлетний ребенок потерял сознание. Мальчик ехал в сопровождении бабушки, рассказала одна из пассажирок. Инцидент произошел вечером 4 января. «Мальчик был активным, бегал, но внезапно ему стало плохо. Сотрудники поезда по громкоговорителю рассказали о ситуации и попросили откликнуться медиков, если они есть. К сожалению, таких не оказалось. В Перми на вокзале поезд встретила реанимационная бригада. Ребенок к тому времени был без сознания», — рассказала пассажирка поезда изданию 59.RU. По данным министерства здравоохранения Прикамья, трехлетний малыш сейчас находится дома. Его семья отказалась от госпитализации. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям