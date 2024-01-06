Трехлетний мальчик потерял сознание в пригородной электричке Перми

В пермской электричке, следующей по маршруту Шаля — Оверята, трехлетний ребенок потерял сознание. Мальчик ехал в сопровождении бабушки, рассказала одна из пассажирок. Инцидент произошел вечером 4 января.
«Мальчик был активным, бегал, но внезапно ему стало плохо. Сотрудники поезда по громкоговорителю рассказали о ситуации и попросили откликнуться медиков, если они есть. К сожалению, таких не оказалось. В Перми на вокзале поезд встретила реанимационная бригада. Ребенок к тому времени был без сознания», — рассказала пассажирка поезда изданию 59.RU.
По данным министерства здравоохранения Прикамья, трехлетний малыш сейчас находится дома. Его семья отказалась от госпитализации.
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