06 января 2024
05 января 2024

Трехлетний мальчик потерял сознание в пригородной электричке Перми

© Служба новостей «URA.RU»
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Железнодорожная станция Пермь-2., ласточка, электричка ласточка, электричка зимой
В Перми на перроне электричку встречала бригада медиков Фото:

В пермской электричке, следующей по маршруту Шаля — Оверята, трехлетний ребенок потерял сознание. Мальчик ехал в сопровождении бабушки, рассказала одна из пассажирок. Инцидент произошел вечером 4 января.

«Мальчик был активным, бегал, но внезапно ему стало плохо. Сотрудники поезда по громкоговорителю рассказали о ситуации и попросили откликнуться медиков, если они есть. К сожалению, таких не оказалось. В Перми на вокзале поезд встретила реанимационная бригада. Ребенок к тому времени был без сознания», — рассказала пассажирка поезда изданию 59.RU.

По данным министерства здравоохранения Прикамья, трехлетний малыш сейчас находится дома. Его семья отказалась от госпитализации.

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В пермской электричке, следующей по маршруту Шаля — Оверята, трехлетний ребенок потерял сознание. Мальчик ехал в сопровождении бабушки, рассказала одна из пассажирок. Инцидент произошел вечером 4 января. «Мальчик был активным, бегал, но внезапно ему стало плохо. Сотрудники поезда по громкоговорителю рассказали о ситуации и попросили откликнуться медиков, если они есть. К сожалению, таких не оказалось. В Перми на вокзале поезд встретила реанимационная бригада. Ребенок к тому времени был без сознания», — рассказала пассажирка поезда изданию 59.RU. По данным министерства здравоохранения Прикамья, трехлетний малыш сейчас находится дома. Его семья отказалась от госпитализации.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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