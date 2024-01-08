В Казахстане начнут выселять семейных агрессоров

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Столица Казахстана Астана. Астана, президентский дворец, астана, акорда, администрация президента казахстана
Суд в Казахстане будет иметь право назначить прохождение агрессором обязательных психокоррекционных курсов Фото:

В Казахстане решили временно выселять из дома граждан, которые агрессивно себя ведут по отношению к членам своей семьи. Об этом на брифинге сообщил Ренат Зулхаиров, замглавы комитета административной полиции МВД Казахстана.

«В рамках особых требований к поведению правонарушителя суду предоставляется право временно выселить агрессора из жилища», — сказал Зулхаиров на брифинге, видео опубликовали на сайте Polisia. Он добавил, что суд будет иметь право назначить прохождение агрессором обязательных психокоррекционных курсов.

Ранее Зулхаиров сообщал, что в Казахстане выросло вдвое число арестов за бытовое насилие за полгода. По его словам, также наметилась тенденция снижения регистрации сообщений о правонарушениях в сфере семейно-бытовых отношений на 14%.

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В Казахстане решили временно выселять из дома граждан, которые агрессивно себя ведут по отношению к членам своей семьи. Об этом на брифинге сообщил Ренат Зулхаиров, замглавы комитета административной полиции МВД Казахстана. «В рамках особых требований к поведению правонарушителя суду предоставляется право временно выселить агрессора из жилища», — сказал Зулхаиров на брифинге, видео опубликовали на сайте Polisia. Он добавил, что суд будет иметь право назначить прохождение агрессором обязательных психокоррекционных курсов. Ранее Зулхаиров сообщал, что в Казахстане выросло вдвое число арестов за бытовое насилие за полгода. По его словам, также наметилась тенденция снижения регистрации сообщений о правонарушениях в сфере семейно-бытовых отношений на 14%.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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