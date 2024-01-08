В Казахстане начнут выселять семейных агрессоров

В Казахстане решили временно выселять из дома граждан, которые агрессивно себя ведут по отношению к членам своей семьи. Об этом на брифинге сообщил Ренат Зулхаиров, замглавы комитета административной полиции МВД Казахстана.
«В рамках особых требований к поведению правонарушителя суду предоставляется право временно выселить агрессора из жилища», — сказал Зулхаиров на брифинге, видео опубликовали на сайте Polisia. Он добавил, что суд будет иметь право назначить прохождение агрессором обязательных психокоррекционных курсов.
Ранее Зулхаиров сообщал, что в Казахстане выросло вдвое число арестов за бытовое насилие за полгода. По его словам, также наметилась тенденция снижения регистрации сообщений о правонарушениях в сфере семейно-бытовых отношений на 14%.
В Казахстане решили временно выселять из дома граждан, которые агрессивно себя ведут по отношению к членам своей семьи. Об этом на брифинге сообщил Ренат Зулхаиров, замглавы комитета административной полиции МВД Казахстана. «В рамках особых требований к поведению правонарушителя суду предоставляется право временно выселить агрессора из жилища», — сказал Зулхаиров на брифинге, видео опубликовали на сайте Polisia. Он добавил, что суд будет иметь право назначить прохождение агрессором обязательных психокоррекционных курсов. Ранее Зулхаиров сообщал, что в Казахстане выросло вдвое число арестов за бытовое насилие за полгода. По его словам, также наметилась тенденция снижения регистрации сообщений о правонарушениях в сфере семейно-бытовых отношений на 14%.