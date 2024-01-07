Из Уфы вернули двух пермяков, которых увезли в работный дом

Волонтеры поискового отряда «ПрикамьеПоиск» вернули из работного дома в Уфе двух жителей Пермского края. Их 1 января похитили на вокзале Пермь II.
«Фальшивые военные предложили выпить. По всей видимости, в напиток что-то было подсыпано, потому что после минимальной дозы и Егор, и Александр просто отключились. А затем их увели и погрузили в машину, отправляющуюся в Уфу. И если бы не волонтеры, мужчины могли остаться там надолго», — говорится в статье «КП-Пермь»
1 января 45-летний Егор (имя изменено по просьбе волонтеров — прим. ред.) возвращался из Москвы. По прибытию в Пермь ждал электричку до своего города, но домой так и не попал. За помощью обратилась сестра одного из пропавших. Просмотрев запись видеокамеры, волонтеры увидели на ней как Егора под руки уводят двое незнакомцев.
В полиции установили, что мужчина уже находится в работном доме в Уфе. Работный дом — это учреждение, где люди живут и работают за еду или минимальную плату. Чаще всего туда попадают насильно или приходят от безысходности бездомные и нищие.
Егор вышел на связь и говорил, что находится там добровольно, но по опыту волонтерам известно, что все насильно попавшие в работный дом так говорят, потому что их заставляют. Волонтеры и родственник пропавшего незамедлительно отправились в Уфу и с помощью полицейских смогли высвободить Егора. Позже обнаружилось, что в работный дом из Перми с вокзала увезли еще одного мужчину. С большим трудом, но удалось вызволить и его. Выяснилось, что он остался без вещей и несколько дней лежал с высокой температурой. Помощь ему не оказывали. Сейчас оба мужчины находятся со своими семьями.
Главные новости Перми и края уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.