Из Уфы вернули двух пермяков, которых увезли в работный дом

08 января 2024 в 17:00 Размер текста - 17 +

С вокзала двух пермяков увезли в Уфу в работный дом Фото: Сергей Русанов © URA.RU Волонтеры поискового отряда «ПрикамьеПоиск» вернули из работного дома в Уфе двух жителей Пермского края. Их 1 января похитили на вокзале Пермь II. «Фальшивые военные предложили выпить. По всей видимости, в напиток что-то было подсыпано, потому что после минимальной дозы и Егор, и Александр просто отключились. А затем их увели и погрузили в машину, отправляющуюся в Уфу. И если бы не волонтеры, мужчины могли остаться там надолго», — говорится в статье «КП-Пермь» 1 января 45-летний Егор (имя изменено по просьбе волонтеров — прим. ред.) возвращался из Москвы. По прибытию в Пермь ждал электричку до своего города, но домой так и не попал. За помощью обратилась сестра одного из пропавших. Просмотрев запись видеокамеры, волонтеры увидели на ней как Егора под руки уводят двое незнакомцев. В полиции установили, что мужчина уже находится в работном доме в Уфе. Работный дом — это учреждение, где люди живут и работают за еду или минимальную плату. Чаще всего туда попадают насильно или приходят от безысходности бездомные и нищие. Егор вышел на связь и говорил, что находится там добровольно, но по опыту волонтерам известно, что все насильно попавшие в работный дом так говорят, потому что их заставляют. Волонтеры и родственник пропавшего незамедлительно отправились в Уфу и с помощью полицейских смогли высвободить Егора. Позже обнаружилось, что в работный дом из Перми с вокзала увезли еще одного мужчину. С большим трудом, но удалось вызволить и его. Выяснилось, что он остался без вещей и несколько дней лежал с высокой температурой. Помощь ему не оказывали. Сейчас оба мужчины находятся со своими семьями. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Волонтеры поискового отряда «ПрикамьеПоиск» вернули из работного дома в Уфе двух жителей Пермского края. Их 1 января похитили на вокзале Пермь II. «Фальшивые военные предложили выпить. По всей видимости, в напиток что-то было подсыпано, потому что после минимальной дозы и Егор, и Александр просто отключились. А затем их увели и погрузили в машину, отправляющуюся в Уфу. И если бы не волонтеры, мужчины могли остаться там надолго», — говорится в статье «КП-Пермь» 1 января 45-летний Егор (имя изменено по просьбе волонтеров — прим. ред.) возвращался из Москвы. По прибытию в Пермь ждал электричку до своего города, но домой так и не попал. За помощью обратилась сестра одного из пропавших. Просмотрев запись видеокамеры, волонтеры увидели на ней как Егора под руки уводят двое незнакомцев. В полиции установили, что мужчина уже находится в работном доме в Уфе. Работный дом — это учреждение, где люди живут и работают за еду или минимальную плату. Чаще всего туда попадают насильно или приходят от безысходности бездомные и нищие. Егор вышел на связь и говорил, что находится там добровольно, но по опыту волонтерам известно, что все насильно попавшие в работный дом так говорят, потому что их заставляют. Волонтеры и родственник пропавшего незамедлительно отправились в Уфу и с помощью полицейских смогли высвободить Егора. Позже обнаружилось, что в работный дом из Перми с вокзала увезли еще одного мужчину. С большим трудом, но удалось вызволить и его. Выяснилось, что он остался без вещей и несколько дней лежал с высокой температурой. Помощь ему не оказывали. Сейчас оба мужчины находятся со своими семьями.