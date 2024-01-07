СК возбудил дело на екатеринбуржца, обвиняемого в изнасиловании дочери

Следственный комитет возбудил уголовное дело по пункту «б» части 4 статьи 132 УК РФ «Насильственные действия сексуального характера» на екатеринбуржца, которого обвиняют в изнасиловании дочери-первоклассницы. Об этом сообщил осведомленный в деле источник.
«Девочка воспитывалась матерью, родители давно в разводе. По словам ребенка, все началось четыре года назад. Уголовное дело было возбуждено после Нового года», — рассказал собеседник «КП-Екатеринбург». Он уточнил, что допросить мужчину не удалось, так как он скрылся.
По данной статье мужчине грозит до 20 лет лишения свободы. Происшествие произошло 5 января, поиском мужчины занимаются правоохранительные органы. В СУ СК России по Свердловской области ситуацию не комментируют.
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