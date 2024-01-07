07 января 2024

СК возбудил дело на екатеринбуржца, обвиняемого в изнасиловании дочери

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Избрание меры пресечения Владимиру Белоносову, обвиняемому в коррупции. Челябинск, клетка, арест, решетка, замок, преступник, обвиняемый, арестованный, подсудимый, наручники
Мужчине грозит до 20 лет лишения свободы (архивное фото) Фото:

Следственный комитет возбудил уголовное дело по пункту «б» части 4 статьи 132 УК РФ «Насильственные действия сексуального характера» на екатеринбуржца, которого обвиняют в изнасиловании дочери-первоклассницы. Об этом сообщил осведомленный в деле источник.

«Девочка воспитывалась матерью, родители давно в разводе. По словам ребенка, все началось четыре года назад. Уголовное дело было возбуждено после Нового года», — рассказал собеседник «КП-Екатеринбург». Он уточнил, что допросить мужчину не удалось, так как он скрылся.

По данной статье мужчине грозит до 20 лет лишения свободы. Происшествие произошло 5 января, поиском мужчины занимаются правоохранительные органы. В СУ СК России по Свердловской области ситуацию не комментируют.

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Следственный комитет возбудил уголовное дело по пункту «б» части 4 статьи 132 УК РФ «Насильственные действия сексуального характера» на екатеринбуржца, которого обвиняют в изнасиловании дочери-первоклассницы. Об этом сообщил осведомленный в деле источник. «Девочка воспитывалась матерью, родители давно в разводе. По словам ребенка, все началось четыре года назад. Уголовное дело было возбуждено после Нового года», — рассказал собеседник «КП-Екатеринбург». Он уточнил, что допросить мужчину не удалось, так как он скрылся. По данной статье мужчине грозит до 20 лет лишения свободы. Происшествие произошло 5 января, поиском мужчины занимаются правоохранительные органы. В СУ СК России по Свердловской области ситуацию не комментируют.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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