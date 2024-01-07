Свердловчанин изнасиловал малолетнюю дочь

Полиция занимается поиском мужчины, надругавшегося над девочкой 5 января (архивное фото)
В Екатеринбурге 5 января отец изнасиловал свою дочь. Происшествие произошло на территории района ЖБИ, сообщили источники в правоохранительных органах.
«Следствие считает, что отец-изувер совершил изнасилование собственной дочери в районе ЖБИ 5 января», — заявил источник «КП — Екатеринбург». Он уточнил, что девочка учится в первом классе.
Собеседник издания отметил, что поиском мужчины занимаются правоохранительные органы. Местоположение подозреваемого неизвестно.
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в СУ СК России по Свердловской области. В ведомстве информацию не комментируют.
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