07 января 2024

Свердловчанин изнасиловал малолетнюю дочь

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Юргамыш. Курган, школьник, подросток, мягкая игрушка, девочка, шкоольник
Полиция занимается поиском мужчины, надругавшегося над девочкой 5 января (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге 5 января отец изнасиловал свою дочь. Происшествие произошло на территории района ЖБИ, сообщили источники в правоохранительных органах.

«Следствие считает, что отец-изувер совершил изнасилование собственной дочери в районе ЖБИ 5 января», — заявил источник «КП — Екатеринбург». Он уточнил, что девочка учится в первом классе.

Собеседник издания отметил, что поиском мужчины занимаются правоохранительные органы. Местоположение подозреваемого неизвестно.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в СУ СК России по Свердловской области. В ведомстве информацию не комментируют.

Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Екатеринбурге 5 января отец изнасиловал свою дочь. Происшествие произошло на территории района ЖБИ, сообщили источники в правоохранительных органах. «Следствие считает, что отец-изувер совершил изнасилование собственной дочери в районе ЖБИ 5 января», — заявил источник «КП — Екатеринбург». Он уточнил, что девочка учится в первом классе. Собеседник издания отметил, что поиском мужчины занимаются правоохранительные органы. Местоположение подозреваемого неизвестно. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в СУ СК России по Свердловской области. В ведомстве информацию не комментируют.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...