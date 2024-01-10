В новогодние праздники произошла массовая утечка личных данных россиян

В новогодние праздники слили 116 миллионов строк данных Фото: Александр Константинов © URA.RU

Более 116 миллионов данных россиян утекло в сеть в начале нового года. Об этом рассказал эксперт ГК «Солар» Александр Вураско.

«С 1 по 9 января в России в сеть утекли более 116 млн строк данных пользователей общим объемом 5 терабайт», — приводит слова эксперта РИА Новости. По данным Александра Вураско, ушедшие в сеть данные на 10% больше в сравнении с прошлым годом.

Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций зафиксировала 168 утечек персональных данных в 2023 году, напоминает телеканал 360. В результате слива, в сеть попало более 300 миллионов записей о россиянах. Всего в 2023 году суды рассмотрели 87 протоколов Роскомнадзора по факту утечек персональных данных.