В новогодние праздники произошла массовая утечка личных данных россиян

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В новогодние праздники слили 116 миллионов строк данных Фото:

Более 116 миллионов данных россиян утекло в сеть в начале нового года. Об этом рассказал эксперт ГК «Солар» Александр Вураско.

«С 1 по 9 января в России в сеть утекли более 116 млн строк данных пользователей общим объемом 5 терабайт», — приводит слова эксперта РИА Новости. По данным Александра Вураско, ушедшие в сеть данные на 10% больше в сравнении с прошлым годом.

Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций зафиксировала 168 утечек персональных данных в 2023 году, напоминает телеканал 360. В результате слива, в сеть попало более 300 миллионов записей о россиянах. Всего в 2023 году суды рассмотрели 87 протоколов Роскомнадзора по факту утечек персональных данных.

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Более 116 миллионов данных россиян утекло в сеть в начале нового года. Об этом рассказал эксперт ГК «Солар» Александр Вураско. «С 1 по 9 января в России в сеть утекли более 116 млн строк данных пользователей общим объемом 5 терабайт», — приводит слова эксперта РИА Новости. По данным Александра Вураско, ушедшие в сеть данные на 10% больше в сравнении с прошлым годом. Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций зафиксировала 168 утечек персональных данных в 2023 году, напоминает телеканал 360. В результате слива, в сеть попало более 300 миллионов записей о россиянах. Всего в 2023 году суды рассмотрели 87 протоколов Роскомнадзора по факту утечек персональных данных.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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