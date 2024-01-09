09 января 2024

В Челябинске выявили картельный сговор по поставкам медтехники на полмиллиарда

© Служба новостей «URA.RU»
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Светлогорская набережная, Калининградская область. Светлогорск, медицина, медтехника, апарат искуственной вентиляции легких, анастезия, ивл, монитор анастезиолога
Поставщики медицинской техники и лекарств участвовали в картельном сговоре Фото:

Челябинская УФАС выявила картельный сговор компаний с общим бюджетом торгов на 520 млн рублей. Как следует из принятого решения, в сговоре принимали участие 17 поставщиков медицинских товаров.

«На момент вынесения настоящего решения действиями участников соглашения в пределах сроков давности охватывается 49 закупок. Общая сумма начальных цен контрактов по данным закупкам составляет 520,4 млн рублей», — отметило ведомство.

Первоначально жалоба на признаки сговора поступила в УФАС в марте 2020 года. Заявитель указывал на то, что четыре фирмы расположены по одному адресу в Челябинске. Также были приведены сведения о более чем ста аукционах, в которых названные компании, как считал обратившийся, заключили и реализовали антиконкурентные соглашения. Согласно данным СБИС, поставщики занимаются продажей медтехники и фармацевтических препаратов. Восемь компаний, указывал гражданин, неоднократно являлись единственными участниками закупок: аффилированные фирмы отказывались участвовать в аукционе. Однако специалисты УФАС при первом изучении вопроса сговора не усмотрели и обращение отклонили.

Вернуться к вопросу заставило обращение Межрегионального управления Росфинмониторинга по УрФО. Проведя дополнительный анализ, УФАС в январе 2023 года возбудило дело и сформировало комиссию по его рассмотрению. По многочисленным ходатайствам рассмотрение дела неоднократно откладывалось. А компания МЦ «Ника» подавала иск в Арбитражный суд Москвы к ПАО «Мегафон», предоставившей по запросу УФАС необходимые доказательства, о защите деловой репутации.

Согласно вынесенному решению, материалы переданы должностному лицу УФАС. Будет рассматриваться вопрос о привлечении участников картельного сговора к административной ответственности.

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Челябинская УФАС выявила картельный сговор компаний с общим бюджетом торгов на 520 млн рублей. Как следует из принятого решения, в сговоре принимали участие 17 поставщиков медицинских товаров. «На момент вынесения настоящего решения действиями участников соглашения в пределах сроков давности охватывается 49 закупок. Общая сумма начальных цен контрактов по данным закупкам составляет 520,4 млн рублей», — отметило ведомство. Первоначально жалоба на признаки сговора поступила в УФАС в марте 2020 года. Заявитель указывал на то, что четыре фирмы расположены по одному адресу в Челябинске. Также были приведены сведения о более чем ста аукционах, в которых названные компании, как считал обратившийся, заключили и реализовали антиконкурентные соглашения. Согласно данным СБИС, поставщики занимаются продажей медтехники и фармацевтических препаратов. Восемь компаний, указывал гражданин, неоднократно являлись единственными участниками закупок: аффилированные фирмы отказывались участвовать в аукционе. Однако специалисты УФАС при первом изучении вопроса сговора не усмотрели и обращение отклонили. Вернуться к вопросу заставило обращение Межрегионального управления Росфинмониторинга по УрФО. Проведя дополнительный анализ, УФАС в январе 2023 года возбудило дело и сформировало комиссию по его рассмотрению. По многочисленным ходатайствам рассмотрение дела неоднократно откладывалось. А компания МЦ «Ника» подавала иск в Арбитражный суд Москвы к ПАО «Мегафон», предоставившей по запросу УФАС необходимые доказательства, о защите деловой репутации. Согласно вынесенному решению, материалы переданы должностному лицу УФАС. Будет рассматриваться вопрос о привлечении участников картельного сговора к административной ответственности.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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