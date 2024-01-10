В магазине самого страшного пермского поселка жестоко избили парня

В пермском поселке Октябрьском в драке серьезном пострадал местный житель

11 января 2024 в 10:28 Размер текста - 17 +

Это не первое ЧП в поселке Фото: Сергей Русанов © URA.RU В поселке Октябрьский (Пермский край) напали на местного жителя. Молодого человека избили в тамбуре магазина, сообщили в группе «Подслушано Октябрьский район» в соцсети «ВКонтакте». «Парнишку молодого избили в Сарсе. Очень надеюсь что выживет. Что ж жизнью-то ни своей, ни чужой не дорожите?» — сказано в сообщении. В комментариях к посту жители отметили, что драка произошла в тамбуре местного магазина. В пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю подтвердили, что в ночь на 7 января недалеко от сетевого магазина произошел конфликт между мужчинами. В ходе ссоры молодые люди подрались, одного из участников ссоры сильно избили, пишет «Комсомольская правда Пермь». Уточняется, что пострадавшему 20 лет. Он находится в больнице, а состояние здоровья очень тяжелое. Подозреваемого в избиении задержали и возбудили уголовное дело. Это не первый инцидент в поселке Октябрьский. Ранее URA.RU рассказало, что летом 2023 года там заживо сожгли девочку подростка. В ноябре скончался младенец. Зимой местные жители обнаружили, что неизвестные зарубили семью около собственного дома.

В поселке Октябрьский (Пермский край) напали на местного жителя. Молодого человека избили в тамбуре магазина, сообщили в группе «Подслушано Октябрьский район» в соцсети «ВКонтакте». «Парнишку молодого избили в Сарсе. Очень надеюсь что выживет. Что ж жизнью-то ни своей, ни чужой не дорожите?» — сказано в сообщении. В комментариях к посту жители отметили, что драка произошла в тамбуре местного магазина. В пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю подтвердили, что в ночь на 7 января недалеко от сетевого магазина произошел конфликт между мужчинами. В ходе ссоры молодые люди подрались, одного из участников ссоры сильно избили, пишет «Комсомольская правда Пермь». Уточняется, что пострадавшему 20 лет. Он находится в больнице, а состояние здоровья очень тяжелое. Подозреваемого в избиении задержали и возбудили уголовное дело. Это не первый инцидент в поселке Октябрьский. Ранее URA.RU рассказало, что летом 2023 года там заживо сожгли девочку подростка. В ноябре скончался младенец. Зимой местные жители обнаружили, что неизвестные зарубили семью около собственного дома.