10 января 2024

В магазине самого страшного пермского поселка жестоко избили парня

В пермском поселке Октябрьском в драке серьезном пострадал местный житель
© Служба новостей «URA.RU»
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Проверка ложного минирования ул.Бригадирская 8. Пермь, происшествие, дежурная часть, ппс, полиция, 02, 112
Это не первое ЧП в поселке Фото:

В поселке Октябрьский (Пермский край) напали на местного жителя. Молодого человека избили в тамбуре магазина, сообщили в группе «Подслушано Октябрьский район» в соцсети «ВКонтакте».

«Парнишку молодого избили в Сарсе. Очень надеюсь что выживет. Что ж жизнью-то ни своей, ни чужой не дорожите?» — сказано в сообщении. В комментариях к посту жители отметили, что драка произошла в тамбуре местного магазина.

В пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю подтвердили, что в ночь на 7 января недалеко от сетевого магазина произошел конфликт между мужчинами. В ходе ссоры молодые люди подрались, одного из участников ссоры сильно избили, пишет «Комсомольская правда Пермь». Уточняется, что пострадавшему 20 лет. Он находится в больнице, а состояние здоровья очень тяжелое. Подозреваемого в избиении задержали и возбудили уголовное дело.

Это не первый инцидент в поселке Октябрьский. Ранее URA.RU рассказало, что летом 2023 года там заживо сожгли девочку подростка. В ноябре скончался младенец. Зимой местные жители обнаружили, что неизвестные зарубили семью около собственного дома.

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В поселке Октябрьский (Пермский край) напали на местного жителя. Молодого человека избили в тамбуре магазина, сообщили в группе «Подслушано Октябрьский район» в соцсети «ВКонтакте». «Парнишку молодого избили в Сарсе. Очень надеюсь что выживет. Что ж жизнью-то ни своей, ни чужой не дорожите?» — сказано в сообщении. В комментариях к посту жители отметили, что драка произошла в тамбуре местного магазина. В пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю подтвердили, что в ночь на 7 января недалеко от сетевого магазина произошел конфликт между мужчинами. В ходе ссоры молодые люди подрались, одного из участников ссоры сильно избили, пишет «Комсомольская правда Пермь». Уточняется, что пострадавшему 20 лет. Он находится в больнице, а состояние здоровья очень тяжелое. Подозреваемого в избиении задержали и возбудили уголовное дело. Это не первый инцидент в поселке Октябрьский. Ранее URA.RU рассказало, что летом 2023 года там заживо сожгли девочку подростка. В ноябре скончался младенец. Зимой местные жители обнаружили, что неизвестные зарубили семью около собственного дома.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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