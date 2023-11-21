В самом страшном пермском поселке погиб грудной ребенок

В Октябрьском у неблагополучной многодетной матери погиб младенец

22 ноября 2023 в 16:08 Размер текста - 17 +

Ребенок прожил всего месяц Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В поселке Октябрьский у многодетной матери скончался младенец. Девочка прожила всего месяц. Об обстоятельствах произошедшего URA.RU рассказали местные жители. Это не первая громкая гибель ребенка в Октябрьском. «Малышка родилась 1 октября, а уже 7 ноября она умерла. Мать девочки пила алкоголь, в это время ребенок плакал. Вернее орал. В итоге у младенца лопнул сосуд в голове и малышка умерла», — рассказали жители Октябрьского на условиях анонимности. По словам местных жителей, мать погибшей девочки ведет аморальный образ жизни. Органы опеки уже ограничивали ее в правах над детьми. У 27-летней пермячки осталось еще двое детей: восьмилетняя дочь и двухлетний сын. Источник в правоохранительных органах сообщил, что сейчас решается вопрос о возбуждении в отношении женщины уголовного дела по статье «Причинение смерти по неосторожности». URA.RU направило запрос в пресс-службу СУ СК по Пермскому краю. Ранее в Октябрьском заживо сгорел подросток, который забрался на железнодорожный вагон. Летом неподалеку от этого места было обнаружено тело обгоревшей школьницы. Позже выяснилось, что к ее гибели причастен одноклассник девочки. Он поджег подругу пока та была без сознания. Расследование этого уголовного дела находится на контроле у главы СК РФ Александра Бастрыкина. Обновлено: В пресс-службе СУ СК по Пермскому краю сообщили, что по факту гибели младенца проводится проверка, устанавливаются обстоятельства смерти ребенка. Данных о том, что смерть носит криминальных характер, не имеется. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В поселке Октябрьский у многодетной матери скончался младенец. Девочка прожила всего месяц. Об обстоятельствах произошедшего URA.RU рассказали местные жители. Это не первая громкая гибель ребенка в Октябрьском. «Малышка родилась 1 октября, а уже 7 ноября она умерла. Мать девочки пила алкоголь, в это время ребенок плакал. Вернее орал. В итоге у младенца лопнул сосуд в голове и малышка умерла», — рассказали жители Октябрьского на условиях анонимности. По словам местных жителей, мать погибшей девочки ведет аморальный образ жизни. Органы опеки уже ограничивали ее в правах над детьми. У 27-летней пермячки осталось еще двое детей: восьмилетняя дочь и двухлетний сын. Источник в правоохранительных органах сообщил, что сейчас решается вопрос о возбуждении в отношении женщины уголовного дела по статье «Причинение смерти по неосторожности». URA.RU направило запрос в пресс-службу СУ СК по Пермскому краю. Ранее в Октябрьском заживо сгорел подросток, который забрался на железнодорожный вагон. Летом неподалеку от этого места было обнаружено тело обгоревшей школьницы. Позже выяснилось, что к ее гибели причастен одноклассник девочки. Он поджег подругу пока та была без сознания. Расследование этого уголовного дела находится на контроле у главы СК РФ Александра Бастрыкина. Обновлено: В пресс-службе СУ СК по Пермскому краю сообщили, что по факту гибели младенца проводится проверка, устанавливаются обстоятельства смерти ребенка. Данных о том, что смерть носит криминальных характер, не имеется.