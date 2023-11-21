21 ноября 2023

В самом страшном пермском поселке погиб грудной ребенок

В Октябрьском у неблагополучной многодетной матери погиб младенец
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Оборудование для выхаживания новорожденных от УОМЗ. Екатеринбург, пупс, кукла младенца, подготовка к родам, курсы для беременных, школа мам
Ребенок прожил всего месяц Фото:

В поселке Октябрьский у многодетной матери скончался младенец. Девочка прожила всего месяц. Об обстоятельствах произошедшего URA.RU рассказали местные жители. Это не первая громкая гибель ребенка в Октябрьском.

«Малышка родилась 1 октября, а уже 7 ноября она умерла. Мать девочки пила алкоголь, в это время ребенок плакал. Вернее орал. В итоге у младенца лопнул сосуд в голове и малышка умерла», — рассказали жители Октябрьского на условиях анонимности.

По словам местных жителей, мать погибшей девочки ведет аморальный образ жизни. Органы опеки уже ограничивали ее в правах над детьми. У 27-летней пермячки осталось еще двое детей: восьмилетняя дочь и двухлетний сын. Источник в правоохранительных органах сообщил, что сейчас решается вопрос о возбуждении в отношении женщины уголовного дела по статье «Причинение смерти по неосторожности». URA.RU направило запрос в пресс-службу СУ СК по Пермскому краю.

Ранее в Октябрьском заживо сгорел подросток, который забрался на железнодорожный вагон. Летом неподалеку от этого места было обнаружено тело обгоревшей школьницы. Позже выяснилось, что к ее гибели причастен одноклассник девочки. Он поджег подругу пока та была без сознания. Расследование этого уголовного дела находится на контроле у главы СК РФ Александра Бастрыкина.

Обновлено:

В пресс-службе СУ СК по Пермскому краю сообщили, что по факту гибели младенца проводится проверка, устанавливаются обстоятельства смерти ребенка. Данных о том, что смерть носит криминальных характер, не имеется.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Главные новости Перми и края уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В поселке Октябрьский у многодетной матери скончался младенец. Девочка прожила всего месяц. Об обстоятельствах произошедшего URA.RU рассказали местные жители. Это не первая громкая гибель ребенка в Октябрьском. «Малышка родилась 1 октября, а уже 7 ноября она умерла. Мать девочки пила алкоголь, в это время ребенок плакал. Вернее орал. В итоге у младенца лопнул сосуд в голове и малышка умерла», — рассказали жители Октябрьского на условиях анонимности. По словам местных жителей, мать погибшей девочки ведет аморальный образ жизни. Органы опеки уже ограничивали ее в правах над детьми. У 27-летней пермячки осталось еще двое детей: восьмилетняя дочь и двухлетний сын. Источник в правоохранительных органах сообщил, что сейчас решается вопрос о возбуждении в отношении женщины уголовного дела по статье «Причинение смерти по неосторожности». URA.RU направило запрос в пресс-службу СУ СК по Пермскому краю. Ранее в Октябрьском заживо сгорел подросток, который забрался на железнодорожный вагон. Летом неподалеку от этого места было обнаружено тело обгоревшей школьницы. Позже выяснилось, что к ее гибели причастен одноклассник девочки. Он поджег подругу пока та была без сознания. Расследование этого уголовного дела находится на контроле у главы СК РФ Александра Бастрыкина. Обновлено: В пресс-службе СУ СК по Пермскому краю сообщили, что по факту гибели младенца проводится проверка, устанавливаются обстоятельства смерти ребенка. Данных о том, что смерть носит криминальных характер, не имеется.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...