Путин назвал упреки в адрес Минфина из-за ЖКХ несправедливыми

Владимир Путин заявил, что Минфин продолжит финансировать сферу ЖКХ
Упреки в адрес Минфина, что ведомство недостаточно финансирует сферу ЖКХ, являются несправедливыми. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с предпринимателями Дальневосточного федерального округа в Хабаровске.
«Упреки в адрес Министерства финансов за то, что якобы финансирование сферы ЖКХ недостаточное, считаю несправедливыми», — заявил Владимир Путин. Он отметил, что Минфин поддержал все затраты на разные временные отрезки в области ЖКХ. По его словам, нет оснований полагать, что РФ будет сокращать инвестиции. Прямой эфир встречи идет на телеканале «Россия 24».
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