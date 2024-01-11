Путин назвал упреки в адрес Минфина из-за ЖКХ несправедливыми

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Президент России Владимир Путин на итоговой пресс-конференции саммита "Россия-Африка". Санкт-Петербург, путин владимир
Владимир Путин заявил, что Минфин продолжит финансировать сферу ЖКХ Фото:

Упреки в адрес Минфина, что ведомство недостаточно финансирует сферу ЖКХ, являются несправедливыми. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с предпринимателями Дальневосточного федерального округа в Хабаровске.

«Упреки в адрес Министерства финансов за то, что якобы финансирование сферы ЖКХ недостаточное, считаю несправедливыми», — заявил Владимир Путин. Он отметил, что Минфин поддержал все затраты на разные временные отрезки в области ЖКХ. По его словам, нет оснований полагать, что РФ будет сокращать инвестиции. Прямой эфир встречи идет на телеканале «Россия 24».

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Упреки в адрес Минфина, что ведомство недостаточно финансирует сферу ЖКХ, являются несправедливыми. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с предпринимателями Дальневосточного федерального округа в Хабаровске. «Упреки в адрес Министерства финансов за то, что якобы финансирование сферы ЖКХ недостаточное, считаю несправедливыми», — заявил Владимир Путин. Он отметил, что Минфин поддержал все затраты на разные временные отрезки в области ЖКХ. По его словам, нет оснований полагать, что РФ будет сокращать инвестиции. Прямой эфир встречи идет на телеканале «Россия 24».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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