В Нижневартовске назвали места показов спектаклей единственного ТЮЗа, который закрыли на капремонт

Нижневартовский ТЮЗ продолжит показывать спектакли, несмотря на капремонт

11 января 2024 в 16:32 Размер текста - 17 +

Актеры Нижневартовского ТЮЗа продолжат показывать спектакли, несмотря на капитальный ремонт в здании театра Фото: Александр Мамаев © URA.RU (фото из архива) Актеры Нижневартовского театра юного зрителя будут показывать спектакли в торговом центре, а также на сценах муниципальных учреждений. Основное здание ТЮЗа закрыли на год из-за капремонта.



«Во время ремонта здания труппа не перестанет радовать зрителей спектаклями. Постановки будут проходить в торговом центре „Мандарин“, а также на сценах Детской школы искусств №1, Дворца культуры „Октябрь“, Центра национальных культур и Дворца искусств», — говорится в сообщении, опубликованном окружным депкультом в официальном telegram-канале.



Актерам сургутского драмтеатра также пришлось искать из-за капремонта другие сценические площадки для показов спектаклей. Постановки будут показывать в мультимедийном парке «Россия — Моя история», во Дворце искусств «Нефтяник» и в центре культура и досуга «Камертон».

Актеры Нижневартовского театра юного зрителя будут показывать спектакли в торговом центре, а также на сценах муниципальных учреждений. Основное здание ТЮЗа закрыли на год из-за капремонта. «Во время ремонта здания труппа не перестанет радовать зрителей спектаклями. Постановки будут проходить в торговом центре „Мандарин“, а также на сценах Детской школы искусств №1, Дворца культуры „Октябрь“, Центра национальных культур и Дворца искусств», — говорится в сообщении, опубликованном окружным депкультом в официальном telegram-канале. Актерам сургутского драмтеатра также пришлось искать из-за капремонта другие сценические площадки для показов спектаклей. Постановки будут показывать в мультимедийном парке «Россия — Моя история», во Дворце искусств «Нефтяник» и в центре культура и досуга «Камертон».