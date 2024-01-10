10 января 2024

В Нижневартовске назвали места показов спектаклей единственного ТЮЗа, который закрыли на капремонт

Нижневартовский ТЮЗ продолжит показывать спектакли, несмотря на капремонт
© Служба новостей «URA.RU»
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Реконструкция ТЮЗа. Екатеринбург, тюз, сцена, реконструкция
Актеры Нижневартовского ТЮЗа продолжат показывать спектакли, несмотря на капитальный ремонт в здании театра Фото:

Актеры Нижневартовского театра юного зрителя будут показывать спектакли в торговом центре, а также на сценах муниципальных учреждений. Основное здание ТЮЗа закрыли на год из-за капремонта.

«Во время ремонта здания труппа не перестанет радовать зрителей спектаклями. Постановки будут проходить в торговом центре „Мандарин“, а также на сценах Детской школы искусств №1, Дворца культуры „Октябрь“, Центра национальных культур и Дворца искусств», — говорится в сообщении, опубликованном окружным депкультом в официальном telegram-канале.

Актерам сургутского драмтеатра также пришлось искать из-за капремонта другие сценические площадки для показов спектаклей. Постановки будут показывать в мультимедийном парке «Россия — Моя история», во Дворце искусств «Нефтяник» и в центре культура и досуга «Камертон».

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Актеры Нижневартовского театра юного зрителя будут показывать спектакли в торговом центре, а также на сценах муниципальных учреждений. Основное здание ТЮЗа закрыли на год из-за капремонта. «Во время ремонта здания труппа не перестанет радовать зрителей спектаклями. Постановки будут проходить в торговом центре „Мандарин“, а также на сценах Детской школы искусств №1, Дворца культуры „Октябрь“, Центра национальных культур и Дворца искусств», — говорится в сообщении, опубликованном окружным депкультом в официальном telegram-канале. Актерам сургутского драмтеатра также пришлось искать из-за капремонта другие сценические площадки для показов спектаклей. Постановки будут показывать в мультимедийном парке «Россия — Моя история», во Дворце искусств «Нефтяник» и в центре культура и досуга «Камертон».
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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