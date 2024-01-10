В Нижневартовске назвали места показов спектаклей единственного ТЮЗа, который закрыли на капремонт

Актеры Нижневартовского театра юного зрителя будут показывать спектакли в торговом центре, а также на сценах муниципальных учреждений. Основное здание ТЮЗа закрыли на год из-за капремонта.
«Во время ремонта здания труппа не перестанет радовать зрителей спектаклями. Постановки будут проходить в торговом центре „Мандарин“, а также на сценах Детской школы искусств №1, Дворца культуры „Октябрь“, Центра национальных культур и Дворца искусств», — говорится в сообщении, опубликованном окружным депкультом в официальном telegram-канале.
Актерам сургутского драмтеатра также пришлось искать из-за капремонта другие сценические площадки для показов спектаклей. Постановки будут показывать в мультимедийном парке «Россия — Моя история», во Дворце искусств «Нефтяник» и в центре культура и досуга «Камертон».
Главные новости ХМАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки». Подпишитесь, нажмите на ссылку.